Коли закінчиться пандемія COVID-19: лікар-імунолог озвучила несподіваний прогноз

Професор вважає, що не варто вірити негативним прогнозам і до 2022 році ситуація з інфекцією буде набагато сприятливіша.

"Пандемія буде зупинена вже зовсім скоро, до кінця 2021 року. Не треба вірити прогнозам про ще більшу хвилю пандемії у 2022 році, її не буде", - розповіла професор.

Медик повідомила, що зараз вакцинація у світі рухається дуже швидко, також не варто забувати й про колективний імунітет людей. У багатьох вже є антитіла до COVID-19.

"Навіть якщо не вакцинується якийсь відсоток людей, такої страшної ситуації, як зараз, вже не буде. Ми бачимо випадки, коли в одній родині двоє дорослих хворіє, а їх діти, які вже виробили антитіла, ні", - пояснила лікар-імунолог механізм інфікування.

Думку іншого медика

Харківський медик Андрій Волянський озвучує свій прогноз. Він упевнений, що пандемія коронавірусу в Україні закінчиться влітку 2021 року. До того часу завершиться процес набуття людьми колективного імунітету.

"Епідемічний процес йде на спад в США, Великобританії, Мексиці. В Ізраїлі пандемія завершується на 6000 летальних випадків. Україна переживає підйом у зв'язку з тим, що ще мало щеплено (0,15% однієї дозою) і ще мало померло (700 смертей/мільйон). У відсутність адресного захисту вразливих, епідеміологічного розслідування, повноцінної вакцинації в Україні епідемічний процес завершиться набуттям природного колективного імунітету до літа 2021 року", - резюмував лікар.