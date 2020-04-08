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Коли закінчиться карантин і з'явиться вакцина від COVID-19: прогноз букмекерів

STYLERЖиття    08.04.2020 - 17:33
Коли закінчиться карантин і з'явиться вакцина від COVID-19: прогноз букмекерів
Карантин і вакцина від коронавіруса - нові "теми" букмекерів (колаж РБК-Україна)

Азартні українці роблять ставки на дату закінчення карантину через коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус офіційно закінчується 24 квітня, проте постійно обговорюється можливість продовження обмежувальних заходів на більш довгий період. При цьому в уряді паралельно допускають ослаблення карантинних заходів з метою запуску економіки.

Так, прем'єр Денис Шмигаль минулого тижня анонсував пом'якшення карантину після Великодня (19 квітня), потім зазначив, що про це можна говорити не раніше травня, а сьогодні заявив про плани Кабміну продовжити обмеження до початку травня і додав, що говорити про послаблення можна лише у разі, якщо буде спостерігатися зниження захворюваності.

Українці, "відправлені" карантином і його посиленням з 6 квітня по своїх домівках, продовжують гадати про дату, коли життя повернеться в нормальне русло. Деякі азартні громадяни навіть почали робити на це ставки.

Букмекерські контори також не обійшли увагою нові виклики через пандемію COVID-19 і запропонували кілька тематичних варіантів. Зокрема, скільки триватиме карантин і коли з'явиться вакцина від коронавіруса.

Зазначається, що безстрокові перерви у спортивних змаганнях змусили букмекерів приймати подібні ставки, інакше були б змушені закритися.

"Ми запропонували гравцям самим вибрати, на що їм буде цікаво ставити, і за місяць отримали 2 тисячі відповідей", - розповіли в одній з українських букмекерських компаній, передають "Вести".

Так, ймовірність припинення карантину в Україні 24 квітня букмекери оцінюють лише в 1%, пропонуючи поставити на це з коефіцієнтом 10. Водночас імовірність закінчення карантину не раніше ніж з 1 червня оцінили в 51%.

Щодо дати винаходу вакцини від COVID-19, за прогнозами аналітиків, найімовірніше ВООЗ оголосить про її створення до кінця року - на це приймають ставки з коефіцієнтом 1,62 - тобто 61% ймовірності. А на те, що щеплення з'явиться вже після 1 січня 2021 року, можна поставити з коефіцієнтом 2,20 (45%).

Нагадаємо, що раніше тему коронавіруса не обійшли й астрологи - читці зірок, спираючись на дані про вплив небесних тіл та енергетиці високосного 2020 року, дали прогноз і розповіли, коли закінчиться пандемія.

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