Коли закінчиться карантин через коронавірус: у ВООЗ дали відповідь

Коронавірус у світі інфікував вже майже два мільйони людей. Карантин через Covid-19 запроваджено практично в усіх країнах, але мешканці планети цікавляться, коли ж спеціальні заходи закінчаться чи послабляться. У Всесвітній організації охорони здоров'я роз'яснили, коли ж карантин може закінчитися.

Представники організації повідомляють, що будь-які заходи у бік ослаблення карантину необхідно робити дуже повільно і поступово, зважуючи всі ризики.

"В ідеалі між кожною фазою переходу має бути мінімум 2 тижні (що відповідає інкубаційному періоду COVID-19), щоб було достатньо часу для оцінки ризику нових спалахів та адекватного реагування", - заявили у ВООЗ.

Якщо карантин послабити занадто швидко існує ризик зростання захворюваності та введення повторного, більш жорсткого карантину.

До Речі, Україна посилює карантин напередодні Великодня. У Києві на в'їздах і виїздах з міста встановлені блокпости для температурного скринінгу. У столиці будуть пускати людей з нормальною температурою тіла. Якщо під час контролю буде встановлена температура вище 37,5 градусів, пасажир або водій буде обов'язково перевірений на коронавірус і відправлений на самоізоляцію.

Як ми раніше писали, як не заразитися коронавірусом від хворого: Комаровський приголомшив відповіддю.