"Закінчився препарат": у РФ подружжю замість вакцини від коронавірусу вкололи воду (відео)

У Росії в Калузькій області медсестра вколола пацієнтам воду для ін'єкцій замість вакцини від коронавірусу.
Відео зізнання медсестри з'явилось у Telegram-каналі "Mash".
Як розповіла медсестра, це сталося через відсутність вакцини.
"У Жуковській ЦРЛ медсестра злякалася повідомити пацієнтові, який був родичем лікаря тієї ж установи, що другий компонент вакцини від коронавірусу закінчився. Він ідентичний першому і був уже, мабуть, використаний", - прокоментував ситуацію губернатор Калузької області Владислав Шапша.
Окрім того, він зазначив, що спроба підмінити вакцину водою, не залишилася непоміченою.
На відео можна побачити, що жінка зізналася в скоєному.
Так, сімейну пару вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. Також губернатор додав, що на роботу вона, швидше за все, не повернеться. Тепер всі пункти вакцинації будуть проінспектовані.
Раніше ми повідомляли, що потрібно для того, аби отримати міжнародний COVID-сертифікат.
Також більш як 1 млн людей в Україні повністю вакциновані від COVID.