"Закінчився препарат": у РФ подружжю замість вакцини від коронавірусу вкололи воду (відео)

Як розповіла медсестра, це сталося через відсутність вакцини.

"У Жуковській ЦРЛ медсестра злякалася повідомити пацієнтові, який був родичем лікаря тієї ж установи, що другий компонент вакцини від коронавірусу закінчився. Він ідентичний першому і був уже, мабуть, використаний", - прокоментував ситуацію губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Окрім того, він зазначив, що спроба підмінити вакцину водою, не залишилася непоміченою.

На відео можна побачити, що жінка зізналася в скоєному.

Так, сімейну пару вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. Також губернатор додав, що на роботу вона, швидше за все, не повернеться. Тепер всі пункти вакцинації будуть проінспектовані.