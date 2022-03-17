Закінчилися ліки в аптечці? Чим замінити медикаменти при блювоті, температурі, ацетоні

Під час воєнного стану, коли доступ до медикаментів ускладнений, лікарські засоби при певних проблемах зі здоров'ям можна замінити тим, що завжди є під рукою.
Про це розповіла лікар Мар'яна Анатоліївна у Facebook.
При блювоті
Приготуйте розчин на 1 літр води:
Випоювати по 1 ч. л кожні 5-10 хвилин
При діареї
Чуєте запах ацетону з ротика (присутня блювота) у малюка
Давати дуже солодкий чай чи просто воду з цукром кожні 5-10 хвилин.
В середньому ацетон утримується від 5 до 7 днів. На ранок стан на фоні ацетону завжди погіршується, бо малеча спить.
Нехай вас це не лякає - в'ялість і сонливість дитини. Все нормалізується, якщо ви будете продовжувати випоювати дитину протягом дня.
На фоні ацетону часто підіймається температура до субфебрильних цифр (37,2-37,5) і болить животик. Це минеться.
Для промивання носа та полоскання горла
Для носика: на 250 мл води 1/2 ч. л солі, 1/2 ч. л соди, полоскати 3-4 рази на день. Дорослим можна додавати до розчину краплю рідкого йоду.
Для полоскання горла на 250 мл води 1 ч. л солі, 1 ч. л соди. Полоскати кожні 2 години до 5 разів на день.
При температурі
Багато пиття, щоб у дитини не було зневоднення.
Кількість рідини розраховується по формулі (до 5 років): вага дитини (кг) * 50 + 50 чи 100 мл.
Тут 50 чи 100 мл - це кількість рідини, яка додається на кожен додатковий один градус температури тіла.
Для дорослих - не менше 1500 мл і більше.
Чим замінити антисептик
Антисептиком в складних умовах буде слугувати мило. Мити пошкоджену шкіру треба не менше хвилини.
Раніше ми писали, які популярні засоби з аптечки потрібно викинути вже зараз.
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