Закон про заборону пропаганди гомосексуалізму: нардепи пояснили, чого домагаються

Депутати Верховної Ради нещодавно зареєстрували для розгляду проект закону про заборону пропаганди гомосексуалізму в Україні. Один з авторів скандального нормативного акту розповів, з якою метою був створений такий закон і що може змінитися, якщо він буде прийнятий.

За словами нардепа від "Слуги народу" Георгія Мазураша, одного з авторів закону, він спрямований проти проведення ЛГБТ-парадів і для захисту прихильників "традиційних цінностей". Про це парламентарій розповів в ефірі "Україна 24".

Повна назва нормативного акта 3917 звучить як "Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму".

Тобто в разі прийняття закону ЛГБТ-пропаганда буде каратися чималими штрафами - 17 або 85 тисяч гривень.

"На три частини розділена відповідальність, яку ми з колегами пропонуємо. Це випадок, коли ми відреагували на прохання людей про захист традиційних сімейних цінностей. У першому пункті передбачається відповідальність за пропаганду 1 тис. неоподатковуваних податком мінімумів – це 17 тис. грн... У другій частині передбачається відповідальність за публічну пропаганду, пропонується сума 5 тис. неоподатковуваних мінімумів - це 85 тис. грн. У третьому пункті йдеться про пропаганду службовою або посадовою особою", - повідомив Мазураш.

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