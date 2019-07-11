Закон про кастрацію педофілів: як тепер каратимуть злочинців

Закон про хімічну кастрацію і реєстр педофілів був прийнятий у четвер, 11 липня. Як будуть карати за сексуальне насильство стосовно малолітніх дітей, і хто отримає доступ до реєстру, в матеріалі Styler.

Відзначимо, що Верховною Радою було прийнято два законопроекти - №6607, який передбачає добровільну хімічну кастрацію і закритий реєстр, і №6449, в якому йде мова про примусову кастрацію педофілів та відкритий реєстр. Перший закон був прийнятий за основу.

Згідно законопроектоу №6449 примусовій кастрації підлягатимуть особи у віці від 18 до 65 років.

Також закон передбачає посилення покарання за згвалтування неповнолітніх. Їх каратимуть позбавленням волі на термін від 7 до 15 років, а не до 12 років, як було раніше.

А за розпусні дії по відношенню до дітей, які не досягли 16-річного віку покарання збільшили до п'яти років замість трьох.

Зазначимо, що над засудженими буде встановлений довічний адміністративний нагляд поліції.

До того ж документом створюється публічний реєстр педофілів, які були засуджені до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за згвалтування малолітніх і неповнолітніх.

Зазначимо, що законопроект № 6607, який прийняли раніше 11 липня за основу, передбачав посилення відповідальності за згвалтування і розбещення дітей, що не досягли 14-річного віку, а також добровільну хімічну кастрацію і закритий реєстр педофілів.

В цьому законі пропонується змінити статтю 63 "Позбавлення волі на певний строк". Максимальним терміном засудження стає 20 років замість 15 (якщо не враховувати довічного позбавлення волі).

А до статті 81 "Умовно-дострокове звільнення" додано п'ятий пункт, в якому йдеться про те, що особи, засуджені за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканості малолітньої дитини не можуть буди звільнені достроково.

Закон про кастрацію педофілів (фото: pixabay.com)

Які ж зміни до Кримінального кодексу пропонує законоопроект 6607

Додано нову статтю 82(1) "Заміна невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру".

Так, до добровільного медичного заходу, що в даному випадку передбачає хімічну кастрацію, може вдатися засуджений за особливо тяжкий сексуальний злочин проти дитини, який вже відбув 10-річний термін. Також злочинцеві мають встановити діагноз "педофілія".

Зазначимо, що засуджені на довічне ув'язнення не можуть вийти достроково, погодившись на хімічну кастрацію.

Нова стаття 95(1) пояснює, що таке хімічна кастрація.

Вона "полягає у введенні особі медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуальних потягу та активності".

Засудженому будуть вводити антиандрогенні препарати, які складаються з хімічних речовин, з метою зменшення лібідо та сексуальної активності.

Стаття 152 "Згвалтування" доповнилася п'ятим і шостим пунктом.

За згвалтування малолітньої дитини каратимуть на строк у 20 років. А за повторне вчинення злочину проти дитини каратимуть довічним ув'язненням. Довічне ув'язнення також передбачене за згвалтування дитини злочинцям, які раніше були засуджені за згвалтування будь-якої особи.

У статтю 153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" також внесено зміни.

Тепер за відповідний злочин проти дитини даватимуть 20 років. А в разі рецидиву злочинцеві світитиме довічне ув'язнення.

В'ячеслав Аброськін, один з головних ініціаторів посилення покарання за сексуальні злочини проти дітей, висловив невдоволення прийняттям положень закону 6449 замість 6607, який тепер, ймовірно, буде розглядати Рада нового скликання.

Скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Анна Маляр, юрист-кримінолог, також висловила свою думку про прийняття заонопроекта 6449. Правозахисниця, вважає, що згідно з цим законом хімічній кастрації будуть піддавати психічно здорових людей, яким не поставлений діагноз педофілія.

Відео: facebook.com/Анна Маляр

Нагадаємо, питання розгляду Закону про хімічну кастрацію і реєстр педофілів було знову піднято після резонансної справи про спробу згвалтування і вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області.

Після того, як тіло дитини було виявлено 19 червня у вигрібній ямі домогосподарства сім'ї Тарасових петиція про посилення покарання педофілів буквально за кілька днів набрала необхідну кількість голосів.