Влюбленные, осторожно: через поцелуи передаются тревога и депрессия

Ученые выяснили невероятный факт - через поцелуи влюбленных можно передать друг другу не только микробы, вирусы и свои самые страстные чувства, а еще и тревожность и депрессию. Вам в это трудно поверить? Но это научно доказанный факт.

Как через поцелуи люди могут передавать тревожность и депрессию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в Exploratory Research and Hypothesis in Medicine

Не метафора, а микробиология

Действительно, люди, которые долгое время в отношениях, могут делить друг с другом через поцелуи не только микробами. Точнее, вместе с микробами и бактериями они могут передавать еще кое-что. Например, вместе со слюной во время поцелуев, передаются бактерии, которые влияют на настроение и сон.

Это произойдет не во время первых поцелуев, и даже не через неделю или месяц. По словам ученых, люди, которые часто целуются, могут поделиться симптомами психического здоровья уже после шести месяцев отношений.

Исследование, которое провели в 2025 году в Иране, показало, что когда партнер страдает от депрессии и тревоги, это может потенциально изменить состав бактерий в ротовой полости здорового партнера. А это приведет к изменению настроения и режима сна здорового партнера.

"Передача микробиоты ротовой полости между людьми, которые находятся в тесном контакте, частично опосредует симптомы депрессии и тревоги", - говорят ученые.

Что передают влюбленные через поцелуй?

Независимый исследователь Реза Растаманеш вместе с командой исследователей наблюдал за почти 2000 пар, которые были в отношениях от 6 месяцев и более. У некоторых добровольцев не было никаких симптомов расстройств, а некоторые имели депрессию, тревогу и проблемы со сном.

В ходе исследования было выяснено, что всего через шесть месяцев после начала брака (отношений) ранее здоровые супруги значительно чаще испытывали депрессию, тревогу и нарушения сна, если их партнер имел до этого психические расстройства и бессонницу.

Все участники прошли стандартизированные тесты на психическое здоровье, предоставили образцы слюны для измерения гормонов стресса. Также были проанализированы бактерии в ротовой полости с помощью передовых методов секвенирования ДНК.

В начале отношений здоровые супруги имели нормальные баллы по тестам на депрессию, тревожность и качество сна. Однако после совместного проживания их баллы были значительно выше, а бактерии во рту были похожи на бактерии их депрессивных и тревожных партнеров.

Какие бактерии ответственны за депрессию и тревожность

Бактериальные семейства, такие как Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae, стали более распространенными у обоих партнеров. Эти бактерии связаны с расстройствами мозга, включая депрессию, тревогу и нарушения сна. Ученые считают, что они влияют на мозг, нарушая гематоэнцефалический барьер.

Женщины страдают больше

Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины были более подвержены передаче этой бактерии. У супругов наблюдались более выраженные изменения как в микробиоме ротовой полости, так и в показателях психического здоровья.

Они также измерили уровень кортизола во время исследования и обнаружили, что гормон стресса у здоровых партнеров, состоящих в браке с депрессивными и тревожными партнерами, показал значительное увеличение в течение шести месяцев, что свидетельствует об активации их систем реагирования на стресс.