На Закарпатті лікар нахамила пацієнтці, яка просила відселити її від COVID-хворих: послала на горище

Чому лікар нахамила пацієнтці

Як розповіла жінка, до лікарні вона звернулася з гарячкою.

Під час лікування у медзакладі вона дізналася, що бабуся в її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Тому вона звернулася до лікарки й намагалася домогтися відселити її звідти.

У відповідь на це лікарка інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала у такому разі "піти на горище".

За словами пацієнтки, перед тим, як розселяти по палатах у людей не беруть тест на коронавірус, так що недугу легко підхопити в лікарні, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба. Окрім того, вона цього не хотіла, адже її вдома чекала маленька дитина.

Відео розмови зняла сама пацієнтка і розповсюдила його в групі у Viber-групі "Наше Мукачево".

Заходи профілактики коронавірусу: