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На Закарпатті вакцини від коронавірусу зливають у умивальник і беруть за це гроші

Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу на Закарпатті практично зірвана. Справа в тому, що медики видають людям сертифікати про щеплення, але самі їх не роблять. Вакцини просто зливаються в умивальник.

Про це повідомляє ТСН.

Як працює схема

Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом від Pfizer, українці йдуть в прищепні пункти, але замість уколу місцеві медики просто зливають їх дозу вакцину в рукомийник.

Скільки коштує сертифікат про вакцинацію

Пацієнти платять за сертифікат і за те, щоб їх не кололи від 2 до 2,5 тис. гривень

"Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній антивакцинаційний туризм", - розповідають журналісти.

Нагадаємо, що зараз в Україні 98% госпіталізованих до лікарень людей - не вакциновані. А з 18 жовтня в "червону зону" карантину увійшли ще п'ять областей.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський розповів, за якої умови ви ніколи не зустрінетеся з COVID-19.

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Вакцинація