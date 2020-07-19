На Закарпатті у жахливій ДТП загинув футбольний тренер та його діти

У ДТП під Мукачеве Закарпатської області загинув тренер футбольного клубу "Мункач" та двоє його дітей. У страшній аварії вижила тільки його дружина. Подробиць поки немає, але є відео, на якому видно, що зіткнення було дуже сильним.

В результаті аварії автомобіль Віктора Ряшко (червона мазда) повністю знищений. Також далі у кюветі лежить вантажівка, яка загорілась.Про страшну аварію повідомив "Закарпатський Інсайдер".

Віктор Ряшко (фото: facebook.com/ФК "Мункач")

Відео страшної аварії можете подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, у Миколаєві п'яний водій на Lexus протаранив супермаркет. Чоловік намагався втекти від правоохоронців і тікав від них в одних трусах. Коли чоловіка попросили пред'явити документи, він відповів, що автомобіль не його. Крім того, він заявив, що за кермом був інший чоловік, який зник у невідомому напрямку.

Раніше у Києві на трасі, де п'яний водій вбив родину, знову сталася страшна ДТП. На Старообухівському шосе сталася нова аварія за декілька кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я. Стало відомо, що водій Toyota влетів у Volkswagen.

За попередньою інформацією від важких травм помер водій Toyota і пасажир Volkswagen. Також була інформація про те, що водій Toyota до цього влаштував аварію і спробував сховатися.