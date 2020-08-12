На Закарпатті підробляють довідки про відсутність COVID-19: всі подробиці

На Закарпатті шахраї підробляють довідки про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. За підроблені довідки українці віддавали від 500 до 1 тисячі гривень. І все для того, щоб безпроблемно перетнути кордон.

Про шахрайські дії журналістам "21 каналу" розповів керівник приватної клініки Віктор Петров. Від імені його закладу зловмисники почали видавати закарпатцям фейкові довідки про негативний ПЛP-тест.

За словами чоловіка, підроблені довідки від імені мережі клінік видають у візових центрах і поруч з ними. При цьому через підроблені довідки, багато українців не змогли виїхати за кордон.

Лікар каже, що вже звертався в поліцію, проте його скаргу ще не розглянули. Для попередження від підробок, Петров розробив спеціальні знаки захисту.

У Департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА зазначають, що в області тільки 5 медзакладів пройшли верифікацію для проведення ПЛР-тестування:

ДУ "Лабораторний центр МОЗ"; Лабораторія Закарпатського обласного центру громадського здоров'я; Лабораторія Мукачівської лікарні святого Мартіна; Лабораторія "Астра Діа"; ТОВ "Ван Лаб".

Нагадаємо, медик назвала найефективніший спосіб, як уникнути зараження COVID-19.

Раніше лікар розповів, коли сформується колективний імунітет до COVID-19.