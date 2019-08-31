На Закарпатті обрушилися страшні зливи: шокуюче відео

30 серпня село Лалово, що знаходиться у Мукачівському районі Закарпатської області, сталася жахлива негода. Відповідне відео опублікував Саша Пауш в соціальній мережі Facebook.

По ролику можна відзначити, що Закарпатську область накрили сильні зливи, які не дозволяють навіть розглянути, що знаходиться за вікном авто.

Моторошний злива в Закарпатті (facebook.com/Саша Пауш)

Користувачі були шоковані побаченим. А деякі, навпаки, відреагували на ситуацію з гумором:

Треба було їхати у зворотний бік, там не було нічого.

Дощ просто супер, такий довгоочікуваний!

Скло град побив?

Моторошний злива в Закарпатті (facebook.com/Саша Пауш)

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