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На Закарпатті обрушилися страшні зливи: шокуюче відео

STYLERЖиття    31.08.2019 - 10:04
На Закарпатті обрушилися страшні зливи: шокуюче відео
На Закарпатті обрушилися страшні зливи ілюстративне фото: pixabay.com)

Негода дала про себе знати

30 серпня село Лалово, що знаходиться у Мукачівському районі Закарпатської області, сталася жахлива негода. Відповідне відео опублікував Саша Пауш в соціальній мережі Facebook.

По ролику можна відзначити, що Закарпатську область накрили сильні зливи, які не дозволяють навіть розглянути, що знаходиться за вікном авто.

Моторошний злива в Закарпатті (facebook.com/Саша Пауш)

Користувачі були шоковані побаченим. А деякі, навпаки, відреагували на ситуацію з гумором:

  • Треба було їхати у зворотний бік, там не було нічого.
  • Дощ просто супер, такий довгоочікуваний!
  • Скло град побив?

На Закарпатті обрушилися страшні зливи: шокуюче відео

На Закарпатті обрушилися страшні зливи: шокуюче відео

Моторошний злива в Закарпатті (facebook.com/Саша Пауш)

Раніше ми писали, що на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів в секунду перевертає рухомі автомобілі, а про узбережжі б'ються шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.

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