На Закарпатті знайшли абсолютно нові симптоми мутованого коронавірусу

Чиновник каже, що медики, які працюють з ковід-пацієнтами, називають нехарактерні симптоми. Серед них блювання, діарея і глухота. Такі прояви пов'язують з мутацією вірусу.

"Якщо раніше, ще півроку тому, мова йшла про втрату нюху і смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому. Якщо раніше у одиниць фіксувалися такі прояви, як блювання, діарея - зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість", - говорить Пшеничний.

Від також додав, що мутований вірус адаптувався до традиційного лікування і відрізняється швидкоплинністю процесу.

"Вірус зараз став не настільки чутливим до тих методів лікування, які були ще півроку тому. Також медики відзначають іншу швидкоплинність процесу хвороби, викликаної мутованим коронавірусом", - заявив чиновник.