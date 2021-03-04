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На Закарпатті через коронавірус померла породілля: чоловік звинувачує медиків

Автор: Роман Мирончук

В Ужгороді померла 30-річна породілля через ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією. Чоловік покійної у смерті дружини звинувачує медиків, але вони кажуть, що трагедія сталася через COVID-19.

Про це розповіла місцевий лікар Мирослава Павлівна на своїй сторінці в Facebook.

Медик спростувала інформацію про те, що мешканка села Довге Закарпатської області померла через кесарів розтин. За її словами, у породіллі була важка форма COVID-19, яка викликала пневмонію.

Після операції породіллю під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки вона не могла самостійно дихати. В такому стані вона пролежала в лікарні тиждень.

"Жінка померла від вкрай тяжкого перебігу пневмонії", - завила медик.

Варто зазначити, що жінка народила дитину і з нею все в порядку.

Чоловік жінки Сергій Щербатих в коментарі виданню "Закарпатський діалог" розповів, що його дружину в Ужгородський пологовий будинок відправили з Іршавської районної лікарні 16 лютого.

"З 16 по 22 лютого лікарі не надавали допомоги до тих пір, поки стан не погіршився - сатурація впала до 32, і вона почала задихатися... і тільки тоді прийняли на кесарів розтин", - зазначив чоловік.

Після хірургічного втручання стан жінки різко погіршився. Її під'єднали до апарату ШВЛ. Увечері 1 березня, на 7 добу після кесаревого розтину, вона померла.

За словами Сергія, з дня народження дитини живою він бачив жінку тричі. Її стан погіршувався майже кожен день. За кілька годин до її смерті, він також був у лікарні. Потім, коли повернувся додому, йому зателефонували і повідомили про смерть дружини.

Вчора, 3 березня, маму двох дітей поховали.

Нагадаємо, у Дніпрі пацієнт намагався накласти на себе руки чрез коронавірус.

Раніше Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу, який вражає молодих і довго лікується.

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