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На Закарпатті депутат збив насмерть 19-річного мотоцикліста: що відомо (фото)

Ботар, Четвер 23 липня 2020 07:15
На Закарпатті депутат збив насмерть 19-річного мотоцикліста: що відомо (фото)
Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Депутат райради влаштував смертельну ДТП на Закарпатті

Депутат Виноградівської районної ради Іван Удуд за кермом авто Toyota Land Cruiser збив 19-річного мотоцикліста, в результаті чого юнак загинув від важких травм.

Смертельна ДТП сталася у селі Ботар на Закарпатті пізно ввечері 22 липня. Про це розповів місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

Також він опублікував фото з місця трагічної аварії. На знімках видно, що біля тіла загиблого на дорозі лежить мотоциклетний шолом.

Зазначається, що депутат на позашляховику (номерний знак АО0022АХ) виїжджав з узбіччя та влетів у мотоцикл, який їхав по дорозі. Молодий чоловік 2001 року народження на байку після зіткнення з авто отримав травми черепа, які виявилися несумісними з життям.

На місце ДТП прибула поліція. Всі деталі та обставини події з'ясовуються.

Глагола пише, що депутат Удуд і раніше ставав винуватцем смертельної аварії. Попередня, за даними журналіста, мала місце наприкінці 1990-х років, але "тоді чоловіку вдалось уникнути покарання".

Як вказується на сайті Виноградівської районної ради, депутат Іван Іванович Удуд 1969 року народження є безпартійним, проживає в селі Ботар, є пенсіонером, має загальну середню освіту. У райраді він заступник голови фракції Демократичної партії угорців України, є секретарем постійної комісії з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.

За інформацією Глаголи, депутат райради Удуд є братом дружини депутата Закарпатської обласної ради Карла Резеша.

На Закарпатті депутат збив насмерть 19-річного мотоцикліста: що відомо (фото)На Закарпатті депутат збив насмерть 19-річного мотоцикліста: що відомо (фото)На Закарпатті депутат збив насмерть 19-річного мотоцикліста: що відомо (фото)На Закарпатті депутат збив насмерть 19-річного мотоцикліста: що відомо (фото)

Депутат Іван Удуд збив насмерть мотоцикліста на Закарпатті (фото: t.me/VGlagola)

Невеличке село Ботар Виноградівського району Закарпатської області знаходиться недалеко від кордону з Угорщиною та Румунією. У Ботары діє перший в Україні та загалом у Східній Європі музей леквару (сливового повидла).

Раніше повідомлялося, що кілька днів тому на Закарпатті в жахливій ДТП загинув футбольний тренер і його діти.

Нагадаємо також, що навесні у страшній ДТП під Житомиром загинув відомий банкір і екс-нардеп.

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