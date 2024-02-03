Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

В аптеках Польши без рецепта можно приобрести различные лекарства, включая обезболивающие таблетки. Ассортимент варьируется от простых препаратов для облегчения симптомов простуды до средств для лечения бессонницы и аллергии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, какие лекарства можно купить в польских аптеках без предварительного врачебного назначения.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.
Содержание
В Польше можно приобрести разные успокоительные лекарственные препараты. Среди лучших безрецептурных успокоительных средств следует упомянуть:
Успокоительные препараты могут быть разными (иллюстративное фото: pixabay.com)
В Польше без рецепта можно приобрести лекарства первой необходимости - обезболивающие, жаропонижающие, снотворные, против гриппа, простуды, кашля или аллергии, а также витамины и фитопрепараты.
Безрецептурные препараты обозначают чаще всего аббревиатурой ОТС (с английского - Over the Counter Drug).
В то же время, нельзя купить без рецепта большинство лекарств против хронических или тяжелых заболеваний, антибиотики.
Следует отметить, что в Польше существуют два вида рецептов:
Выписать рецепт в Польше имеют право: врачи (частной или государственной клиники), терапевты, стоматологи, медсестры, акушеры, лицензированные фармацевты, фельдшеры или старшие ассистенты.
Этот документ может быть действителен в течение:
Витамины можно купить без рецепта (иллюстративное фото: pixabay.com)
Без рецепта в Польше можно приобрести различные обезболивающие препараты (чаще всего - на основе ибупрофена или парацетамола). Среди самых популярных из них следует упомянуть:
В то же время самым сильным обезболивающим, которое можно купить без рецепта, некоторые считают:
Иногда с болью лучше сразу идти к врачу (иллюстративное фото: pixabay.com)
Безрецептурные лекарства в Польше продаются практически повсюду:
Рецептурное лекарство продается фармацевтами в аптеках - при условии предоставления бумажного рецепта или специального кода электронного рецепта из смс-сообщения.
После проверки актуальности выписанного вам рецепта в системе фармацевт без проблем продаст необходимый препарат.
Кроме того, найти и заказать (или забронировать в ближайшей аптеке) необходимые лекарства - как безрецептурные, так и рецептурные - можно онлайн:
Приложение Doz.pl доступно для различных гаджетов (скриншот: m.doz.pl)
Польское законодательство разрешает ввозить на территорию страны медицинские препараты для собственных нужд, но не более пяти наименьших упаковок (например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу официально можно провезти пять упаковок по 20 таблеток).
Такая норма касается всех форм лекарств (поскольку иного не прописано):
Уточняется, что путешественникам необходимо позаботиться о безопасной транспортировке лекарственных средств (чтобы ампулы не разбились, аэрозоль не "пшикал", а свечи не "потекли" под влиянием тепла).
Для провоза через границу рецептурных лекарств следует взять с собой документ, подтверждающий такую необходимость:
При этом документ из любого медицинского учреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача (или директора медучреждения).
Напомним, ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше.
Читайте также, сколько стоят "базовые" продукты в Украине, Польше и Германии.