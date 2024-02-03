RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

Что можно купить в польской аптеке без рецепта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В аптеках Польши без рецепта можно приобрести различные лекарства, включая обезболивающие таблетки. Ассортимент варьируется от простых препаратов для облегчения симптомов простуды до средств для лечения бессонницы и аллергии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, какие лекарства можно купить в польских аптеках без предварительного врачебного назначения.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.

Содержание

Какое успокоительное можно купить в Польше

В Польше можно приобрести разные успокоительные лекарственные препараты. Среди лучших безрецептурных успокоительных средств следует упомянуть:

  • Magne B6 Forte
  • Labofarm, Tabletki uspokajające
  • Optimum, Tabletki uspokajające
  • VALDIX 400mg
  • YANGO Hapisiv
  • Natu.Care Sleep Well
  • Sundose, For Stress Relief
  • Sundose, Daily Balance
  • Oyono Noc
  • Jasnum Mood
  • Tonaxinum Forte
  • Olimp Forstres
  • Persen Forte
  • Valused
  • Valerin Max
  • Valerin Forte

Успокоительные препараты могут быть разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие лекарства нельзя купить без рецепта

В Польше без рецепта можно приобрести лекарства первой необходимости - обезболивающие, жаропонижающие, снотворные, против гриппа, простуды, кашля или аллергии, а также витамины и фитопрепараты.

Безрецептурные препараты обозначают чаще всего аббревиатурой ОТС (с английского - Over the Counter Drug).

В то же время, нельзя купить без рецепта большинство лекарств против хронических или тяжелых заболеваний, антибиотики.

Следует отметить, что в Польше существуют два вида рецептов:

  • электронный или онлайн-рецепт (выписывается пациентам в большинстве случаев)
  • бумажный (доступен в ограниченных случаях)

Выписать рецепт в Польше имеют право: врачи (частной или государственной клиники), терапевты, стоматологи, медсестры, акушеры, лицензированные фармацевты, фельдшеры или старшие ассистенты.

Этот документ может быть действителен в течение:

  • 7 дней (чаще всего - для антибиотиков)
  • 30 дней (в среднем - для большинства препаратов)
  • 120 дней (чаще всего - для иммунобиологических препаратов) 

Витамины можно купить без рецепта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какое самое сильное обезболивающее можно купить без рецепта

Без рецепта в Польше можно приобрести различные обезболивающие препараты (чаще всего - на основе ибупрофена или парацетамола). Среди самых популярных из них следует упомянуть:

  • Ibuprofen
  • Ketonal
  • Ketoprofen
  • Aspiryna
  • Paracetamol

В то же время самым сильным обезболивающим, которое можно купить без рецепта, некоторые считают:

  • Pyralgina 500 mg
  • Ketokaps Max 50 mg
  • IBUM SUPERMAX

Иногда с болью лучше сразу идти к врачу (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как купить лекарства в Польше

Безрецептурные лекарства в Польше продаются практически повсюду:

  • в аптеках
  • в супермаркетах
  • в магазинах бытовой химии и косметики
  • на автозаправочных станциях (АЗС) и т.д.

Рецептурное лекарство продается фармацевтами в аптеках - при условии предоставления бумажного рецепта или специального кода электронного рецепта из смс-сообщения.

После проверки актуальности выписанного вам рецепта в системе фармацевт без проблем продаст необходимый препарат.

Кроме того, найти и заказать (или забронировать в ближайшей аптеке) необходимые лекарства - как безрецептурные, так и рецептурные - можно онлайн:

  • на сайтах конкретных аптек (или сетей)
  • на специализированных порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)
  • в мобильных приложениях этих порталов (Doz, GdziePoLek, KtoMalek) 

Приложение Doz.pl доступно для различных гаджетов (скриншот: m.doz.pl)

Какие лекарства можно брать в Польшу

Польское законодательство разрешает ввозить на территорию страны медицинские препараты для собственных нужд, но не более пяти наименьших упаковок (например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу официально можно провезти пять упаковок по 20 таблеток).

Такая норма касается всех форм лекарств (поскольку иного не прописано):

  • твердых (таблеток, драже, капсул, гранул и т.п.)
  • мягких (мазей, кремов, гелей и т.п.)
  • жидких (растворов, настоек, капель и т.п.)
  • газообразных (аэрозолей)

Уточняется, что путешественникам необходимо позаботиться о безопасной транспортировке лекарственных средств (чтобы ампулы не разбились, аэрозоль не "пшикал", а свечи не "потекли" под влиянием тепла).

Для провоза через границу рецептурных лекарств следует взять с собой документ, подтверждающий такую необходимость:

  • рецепт, выписанный врачом
  • копию медицинской карты пациента
  • чеки из аптек, где вы покупали медикаменты
  • справку от врача с указанным диагнозом, сроками лечения и необходимым количеством препарата

При этом документ из любого медицинского учреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача (или директора медучреждения).

Напомним, ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше.

Читайте также, сколько стоят "базовые" продукты в Украине, Польше и Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшааптечкалікарірецепт рікпрепаратиГраница с Украиноймедицинская помощь