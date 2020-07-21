Захоплення автобуса із заручниками у Луцьку: з'явилися відео зі стріляниною

У Луцьку захопили автобус з людьми (колаж: РБК-Україна)

У Луцьку терорист захопив автобус із заручниками, тому що виступає проти "системи"

У Луцьку терорист захопив автобус із заручниками. Він сам повідомив про це о 9:25 ранку 21 липня, заявивши, що має при собі зброю та вибухові речовини. Нещодавно з'явилися нові відео з місця подій, на яких чутна стрілянина і видна робота спецназу.

Зараз рейсовий автобус "Берестечко-Красилівка" припаркований в центрі міста неподалік від пам'ятника Лесі Українки. В автобусі знаходиться близько двадцяти заручників.

На одному з відео, чутні звуки пострілів і метушня.

Як виявилося, зловмисник здійснив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з автобуса гранату, яка, на щастя, не вибухнула. Про це повідомляють у Telegram "Департамент карного розшуку".

Захоплення автобуса із заручниками в Луцьку (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Сам терорист жодних конкретних вимог не пред'являє. Напередодні він опублікував відео, в якому звинувачував у чомусь "систему".

"З днем антисистеми, не обманюйте себе, святкуйте правду", - каже чоловік з автоматом і в береті аля Че Гевара.

На іншому відео з місця подій можна помітити, що кілька вікон в автобусі прострілені.

Відео з місця захоплення автобуса в Луцьку (YouTube/Волинські Новини)

Поліції терорист представився Максимом Плохім. У мережі можна знайти його профіль, наповнений різного роду заявами. Називає він себе письменником, автором книги. У ній описується перебування автора в місцях ув'язнення та його погляди на життя.

Зараз в місті поліція ввела план "Заручник", а СБУ план "Бумеранг". До місця події приїхали бронетранспортери.

В центрі Луцька проходить спецоперація (відео: YouTube/Під прицілом НОВИНИ)

На соціальній сторінці терорист опублікував текст, який можна розцінювати як вимоги.

"Аваков, Порошенко, Пінчук, Коломойський, Ахметов, Медведчук повинні одночасно викласти записи - "я терорист у законі". А Зеленський повинен написати - "фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім", - йдеться в повідомленні.

Вимоги Максима Плохого (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що терорист сам зателефонував у поліцію вранці, 21 липня, повідомивши про захоплення заручників. Також він заявив, що в місті закладено ще один вибуховий пристрій.