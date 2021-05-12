Не захотів стати шашликом: у Запоріжжі чорний баранчик блукає вулицями міста

Виявилося, що баранчик розгулює вулицями міста вже другий тиждень. До цього його бачили кілька разів автомобілісти, коли тварина хотіла перейти жвавий проспект.

Користувачі мережі кажуть, що баранчика за кілька днів до Великодня купила шашлична і прив'язала на вулиці, але у тварини виявилася велика воля до життя, і Валєрі вдалося втекти.

Місцеві жителі вимагають "свободу Валєрі" і навіть збираються його викупити, щоб врятувати.

У Запоріжжі чорний баранчик розгулює по Запоріжжю (відео: YouTube)