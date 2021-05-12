Не захотів стати шашликом: у Запоріжжі чорний баранчик блукає вулицями міста

Чорний баранчик гуляв під обласним управлінням СБУ в Запоріжжі. Тварину зняли на відео очевидці. Люди кажуть, що його звуть Валєра і він втік від господарів шашличної.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Виявилося, що баранчик розгулює вулицями міста вже другий тиждень. До цього його бачили кілька разів автомобілісти, коли тварина хотіла перейти жвавий проспект.
Користувачі мережі кажуть, що баранчика за кілька днів до Великодня купила шашлична і прив'язала на вулиці, але у тварини виявилася велика воля до життя, і Валєрі вдалося втекти.
Місцеві жителі вимагають "свободу Валєрі" і навіть збираються його викупити, щоб врятувати.
У Запоріжжі чорний баранчик розгулює по Запоріжжю (відео: YouTube)
Нагадаємо, у Києві біля станції метро " Бориспільська" помітили молодого оленятка. Він спокійно прогулювався біля підземки і не боявся, що біля нього знаходилися люди.
У коментарях в мережі українці зазначили, що на тварині є нашийник.
Ми також писали про те, що під Києвом на Житомирській трасі машина на великій швидкості збила лося. Тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля.
На жаль, вижити лосю не вдалося. У автомобіля також виявлені пошкодження. На місце ДТП приїхали патрульні, які почали встановлювати причини аварії.