Защищают от болезни и омолаживают кожу: какие овощи обязательно должны быть в рационе

Шпинат

Диетолог рассказала, что шпинат называют суперпродуктом. Он богат витаминами А, С и К, железом и фолиевой кислотой.

Шпинат укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровое функционирование клеток и улучшает общее самочувствие. Также это отличный источник железа, который помогает создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям вашего тела.

В шпинате содержится йод, поэтому он целебно влияет на работу щитовидной железы.

Употребление шпината очень полезно для здоровья глаз, в нем содержится лютеин и другие вещества, защищающие нервные клетки и предотвращающие такое серьезное заболевание, как дистрофия сетчатки.

Красный болгарский перец

Такой перец очень полезен иммунитету и поддерживает молодость кожи. К тому же, овощ содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, способствуя сильной защите от болезней.

Фолиевая кислота в составе перца очень полезна для женской репродуктивной системы. Перец очень полезен для беременных, поскольку предотвращает выпадение ногтей, зубов и волос в этот период. Этот овощ омолаживает кожу и снижает риск развития рака груди.

Брокколи

Брокколи содержит витамины С, Е и антиоксиданты. Поддерживает иммунную функцию, нейтрализуя вредные вещества и повышая способность организма бороться с инфекциями.

Полезное детям, взрослым, а особенно пожилым людям благодаря формированию костной ткани, что делает кости и суставы крепкими.

Морковь

В овоще содержится каротин, положительно влияющий на обмен веществ в организме. При его недостатке могут проявиться нарушения - перхоть, сухость кожи, ломкость ногтей и волос.

Витамин А поддерживает выработку лейкоцитов, неотъемлемую часть иммунного ответа организма.

Морковный сок рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства и источника витаминов. Он помогает скорейшему восстановлению после перенесенных вирусных заболеваний. Этому способствует наличие витамина C в корнеплоде.