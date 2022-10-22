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Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком

Коллаж РБК-Украина: на передовой погиб боевой медик ВСУ, львовский учитель Александр Коберник
Автор: Владимир Костырин

На фронте в бою с российскими оккупантами погиб боевой медик ВСУ Александр Коберник, который до полномасштабного вторжения РФ был учителем начальных классов львовского лицея.

Скорбную весть сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк в своем Facebook.

Александру Петровичу Кобернику было 52 года. У парамедика и педагога осталась жена, которая тоже работает учительницей.

После февральской вражеской большой интервенции он оставил работу преподавателя и отправился на войну, чтобы защищать спокойствие и свободное будущее своих учеников, рассказал Закалюк.

Александр Коберник в мирное время был учителем начальных классов, практическим психологом (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Служил пан Александр в рядах украинского войска в должности старшего боевого медика.

20 октября, во время боя с российскими захватчиками на передовой, он отошел в вечность.

Александр Коберник в рядах ВСУ был боевым медиком (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

"Мне удалось лишь немного поработать в школе вместе с Александром Коберником. Это человек невероятной искренности! Человек, даривший искренность и умеющий передать это своим ученикам. Он был учителем начальных классов, классным руководителем в нашем лицее "Просвіта" Львовского городского совета... Он являлся основателем и первым директором частного лицея "Живое Слово".... Вечная память нашему Герою!" - пишет Закалюк.

Александр Коберник был учителем во Львове (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Украинцы в комментариях под постом выражают глубокие соболезнования родным погибшего защитника Украины и школьной семье, разделяют скорбь потери и отмечают, что Александр Коберник - пример детям, как нужно любить свою родину.

  • Вечная память! С миром покойся, Герой!
  • Пусть с Богом покоится... Герои не умирают!
  • Искренние соболезнования родным!
  • Светлая и вечная память, царство небесное, искренние соболезнования родным и близким
  • И снова боль, грусть, слезы... Вечная память. Искренние соболезнования родным и школьной семье. Живой пример детям, как нужно любить Родину.
  • Мы теряем лучших, к сожалению, соболезнования родным.
  • Лучшие из лучших идут - так больно
  • Вечная память и Царство Небесное Герою Украины. Аминь.

Александр Коберник, боевой медик ВСУ, школьный учитель из Львова. Защитник Украины погиб в бою с российскими захватчиками 20 октября (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Напомним, ранее медик штурмовой бригады Руслана рассказала в интервью "РБК-Украина" о боях на Донбассе.

Также мы писали, что в конце сентября в воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ "Дед", который руководил бригадой "Призрак Киева".

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