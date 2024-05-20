Защищает от болезней сердца и способствует похудению: что нужно есть для здоровья организма

Польза для кишечника

Здоровый кишечник - одна из основ хорошего самочувствия. Поэтому следует включить в свой рацион как можно больше продуктов, которые будут поддерживать функции кишечника.

Клетчатка обеспечивает длительное чувство сытости и предотвращает такие недуги, как вздутие живота или запор. 100 г щавеля содержит 2,9 г клетчатки.

Регулярное потребление клетчатки может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает чувствительность к инсулину, предотвращает скачки уровня глюкозы в крови после еды.

Щавель содержит соединения, связывающие кальций, и вещества, называемые дубильными. Это делает щавель полезным в борьбе с диареей.

Поддержка при гипертонии

В 100 г щавеля содержится 333 мг калия. А забота о нужном количестве калия в рационе является превосходной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Также витамин А и бета-каротин предотвращают старение. Витамин А уменьшает дегенерацию желтого пятна и катаракта.

В 100 г щавля содержится 2,5 мкг бета-каротина.

Воздействие на иммунную систему

Щавель также содержит и витамин С. Правильный уровень витамина С играет ключевую роль в формировании иммунитета.

К тому же щавель еще является источником антиоксидантов. Они отвечают за нейтрализацию свободных радикалов. Антиоксиданты могут помочь предотвратить многие хронические заболевания, включая болезни сердца, рак и диабет 2 типа.

Способствует похудению

Щавель способствует регулярному стулу кишечника и похудению из-за содержания клетчатки. Его пищевые волокна помогают регулировать уровень холестерина и сахара в крови.

Также продукты, богатые клетчаткой, дают ощущение сытости, что способствует снижению веса и контролю веса.

Кому нельзя есть щавель

Нельзя есть щавель при таких состояниях: