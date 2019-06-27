Захар любив розслідування: сусіди розповіли про вбитого 9-річного хлопчика

Фото: колаж РБК-Україна

Захар Черевко був відкритою, товариською і усміхненою дитиною

Звіряче вбивство 9-річного Захара Черевка у Києві в Дарницькому районі викликало широкий резонанс. Поліція оперативно затримала вбивцю дитини - нелюдом виявився брат вітчима Ярослав Богдан, який завдав дитині три десятки ударів ножем і молотком. Сусіди по будинку розповідають, що Захар був дуже товариський і захоплювався розслідуваннями, передає Obozrevatel.

За словами сусідки-пенсіонерки, хлопчик намагався допомагати літнім людям. На сходах брав під руку і підтримував, щоб допомогти піднятися.

"Я йду по сходах, мені важко. Тут Захар спускається, каже, давайте я вам допоможу, і бере мене під руку. Відмовляюся, але він каже, ні, бабуся, я вам допоможу", - розповідає жінка.

Вбивство шокувало жителів двору. Сусіди не розуміють, як у людини могла піднятися рука здійснити такий моторошний злочин, там більш - позбавити життя дитину.

Вбивство Захара Черевка - підозрюваний Ярослав Богдан (Фото: Нацполіція)

Сусіди згадують Захара як гарного, відкритого і товариського хлопчика.

Одна жінка розповіла, що одного разу у черзі до лікаря зустріла Захара з його бабусею.

"Так скільки ми там сиділи, він постійно розмовляв. Щось розповідав, доводив їй. Дивовижна дитина", - сказала вона.

Інші розповідають, що хлопчик був веселим і усміхненим.

Бабуся Захара Любов Анатоліївна повідомила, що онук спочатку мріяв стати пожежником, потім - поліцейським.

"Йому завжди подобалися кримінальні розслідування, він дивився такі передачі як "Агенти справедливості", - розповіла вона.

Захар Черевко (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Як повідомлялося, раніше стала відома моторошна причина, з якої вбили Захара Черевка.

Також ми писали про те, що у поліції розповіли деталі вбивства 9-річного хлопчика в Києві.

Нагадаємо, нещодавно сусіди Дар'ї Лук'яненко розповіли свою версію про те, чому дівчинку не знайшли відразу.