"Шоссе в никуда": 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

25 января в украинском прокате выходит отреставрированный фильм 1997 известного в кино и не только сюрреалиста Дэвида Линча - "Шоссе в никуда". Но кроме его славы и номинации на Оскар, к работе над фильмом были добавлены лучшие из лучших.
В преддверии проката фильма РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше интересных фактов о тех, кто стоит за картиной и почему ее стоит посмотреть.
Шоссе в никуда
Шоссе в никуда
Шоссе в никуда
Раньше мы рассказывали о современных украинских фильмах, изображающих эпоху 90-х.
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