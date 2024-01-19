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"Шоссе в никуда": 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

Кадр из фильма "Шоссе в никуда"
Автор: Юлия Любченко

25 января в украинском прокате выходит отреставрированный фильм 1997 известного в кино и не только сюрреалиста Дэвида Линча - "Шоссе в никуда". Но кроме его славы и номинации на Оскар, к работе над фильмом были добавлены лучшие из лучших.

В преддверии проката фильма РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше интересных фактов о тех, кто стоит за картиной и почему ее стоит посмотреть.

Шоссе в никуда

Шоссе в никуда

Шоссе в никуда​​​​​​​

 

Шоссе в никуда​​​​​​​​​​​​​​

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