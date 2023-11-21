"Загрызают насмерть". В Киеве собаки экс-"регионала" держат в ужасе весь район

Детали скандала с собаками экс-регионала

Наталья утверждает, что два алабая гуляют по району без владельцев, травмируют людей и убивают кошек и собак. Киевлянка жалуется, что семья Башунов спокойно остается ненаказанной.

"Да-да, две взрослые собаки серьезной породы, без намордников, поводков и адресников гуляют по улицам и паркам Приорки. Второй год подряд. Конечно, на своем маршруте они встречают других собак, меньших пород. И просто загрызают их насмерть. На глазах хозяев, не могущих остановить эту агрессивную атаку. На глазах детей, визжащих от ужаса. Я не преувеличиваю, есть видео", - утверждает киевлянка.

Вадим Башун со своими собаками (фото: Facebook/Вадим Башун)

Киевлянка рассказала несколько историй людей, чьи животные пострадали от алабаев. Например, животные Башуна разорвали хаски Аллы Жаворонковой.

По словам Кириченко, алабаи также загрызли насмерть собаку Наталии, которая жалуется на панические атаки и боится выйти из квартиры.

"Я не могу уже вторую неделю подряд выйти из квартиры, у меня начинаются панические атаки. У меня постоянно перед глазами эти два алабая, я постоянно слышу предсмертный крик моей несчастной Аси", - цитирует Наталья слова хазяйки собаки, которую загрызли алабаи.

Почему семья депутата избегает наказания

Кириченко отметила, что все пострадавшие писали заявления в полицию и у них есть свидетельства из ветеринарных клиник о причинах гибели животных. Также имеются справки из больниц о полученных травмах от собак.

Но семья Башуна до сих пор остается безнаказанной.

"Башун умело решает эти вопросы. Но людям он рассказывает, что сделал уже все возможное, чтобы алабаи не убегали со двора. Мол, и вольер у них есть, и два забора вокруг дома. Все, что можно было, человек уже сделал. А, еще стоит рассказать и о жене господина Башуна - Ларисе. Лариса Альбертовна менее коммуникабельна, чем ее муж. Она ничего не объясняет пострадавшим, а лишь коротко и сухо отвечает: "У нас для вас нет денег, чтобы заплатить за лекарства от укусов". На прививку для своих алабаев у семьи, говорит, тоже денег", - рассказала авто поста.

Что думают жители Киева

В комментариях киевляне написали, что видели неоднократно алабаев, которые гуляют сами по себе, без поводков и намордников.

Алабаи гуляют одни (фото: Нацполиция)

Также жители Киева пишут, что хозяев собак нужно обязательно привлечь к ответственности, а сами животные не виноваты.