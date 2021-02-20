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Блогерка, яка загриміла в "Миротворець", вибачилася за образи української мови: відео каяття

Автор: Володимир Костирін

Київська блогерка Ліза Леоненко, яка потрапила в скандал через образливі висловлювання про українську мову і всіх, хто нею розмовляє, вибачилася за витівку. 15-річна дівчинка також спробувала пояснити свій "хейтспич" в мережі, що викликав широкий резонанс.

Українка опублікувала відео з каяттям у своєму у своєму TikTok-акаунті.

Блогерка з ніком maybe_lizaaaaa, яка потрапила після скандалу до бази на сайті "Миротворець" - за "свідому участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України", і в якості "жертви психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди" - в цьому ролику говорила українською, про яку лише кілька днів тому грубо лаялася.

"Я прошу вибачення за негативні висловлювання щодо української мови. Усі в цьому житті роблять помилки - і я не виняток", - розповіла Леоненко.

За словами блогерки, її спонукала записати сумно відоме цинічне відео образа на критику її вимови з боку інших - мовляв, це була така реакція.

"Насправді ж я добре знаю українську мову і вільно нею володію... але з малюсіньким акцентом", - зазначила підліток.

При цьому Леоненко наголосила, що їй подобається жити в Україні, і вона "жодного образливого слова в бік цієї країни не сказала".

Донька співробітника Державної служби спецзв'язку і захисту інформації та власниці столичної мережі фаст-фуду висловила сподівання, що її зрозуміють і пробачать за провину.

"Я не хотіла ображати людей. Вибачте", - резюмувала Ліза.

Відео: TikTok-блогерка Ліза Леоненко виправдалася за образи української мови

Раніше повідомлялося, що відомого шоумена зняли з ефіру з-за скандального відео про українську мову.

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Новини України скандалукраинский языкблогер
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