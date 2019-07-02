Засмагав у саду: британця ледь не вбив труп, що впав з неба

У Лондоні в районі Клепхем у двір британця з неба впав труп людини, який приземлився всього в метрі від відпочиваючого чоловіка. Як з'ясувала поліція, загиблий був "безбілетником", який летів у відсіку шасі літака сполученням Нейробі - аеропорт Хітроу. Про це передає The Guardian.

Повітряний лайнер "Кенійських авіаліній" йшов на посадку, і "нелегал" випав. Чи був він живий до того часу - поки не ясно. Точну причину смерті з'ясують після розтину. Справа в тому, що в 75% випадків люди вмирають у відсіках шасі літака через брак кисню або від переохолодження.

Тривалість рейсу становить 8 годин 50 хвилин. Вже після приземлення у відсіку шасі були знайдені сумка, вода і трохи їжі.

Як розповів сусід британця, який засмагав у своєму саду на Оффертон-роуд - у двір якого впало тіло - він почув "свист" і спочатку подумав, що це хропів якийсь безхатько. Потім він помітив шокованого сусіда у брудному одязі, а на стінах будинку - плями крові.

Інцидент спостерігав ще один чоловік - мешканець Клепхема стежив за польотом літака і бачив, як впало тіло. Чоловік прибув на місце події майже одночасно з поліцією.

"Якщо б це було дві секунди потому, він приземлився на публічне місце, де були сотні людей - мої діти були в саду за 15 хвилин до падіння", - зазначив він.

На його думку, тіло загиблого добре збереглося тому, що стало "крижаною брилою".

Ілюстративне фото: Літак (PA / itv.com)

Як повідомлялося раніше, у березні у Миколаєві чоловік на заводі впав з чотириметрової висоти і розбився насмерть. Після нещасного випадку його колеги не повідомили в поліцію, не дзвонили медикам, а просто взяли і винесли його тіло за територію заводу і пішли по домівках.

Також ми писали про те, що нещодавно в Києві знайшли тіло жінки в ямі, в якій вона пролежала більше трьох днів.

Нагадаємо, 13 червня в Харкові на вулиці Бакуліна стався неприємний інцидент - на жінку з маленькими дітьми впав паркан.