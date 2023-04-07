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Погиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочери

Погиб Антон Дербилов (коллаж Styler)
Автор: Василина Копытко

6 апреля в боях в Луганской области погиб харьковский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов на псевдо "Патрик". Военный попал под минометный обстрел.

Об этом сообщили в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины в Facebook.

Что известно о погибшем герое

43-летний Антон Дербилов проходил службу в 5-й Слобожанской бригаде НГУ с февраля 2022 года.

"6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким гвардейца", - говорится в сообщении бригады.

Антон Дербилов был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу".

Антон Дербилов ушел в армию в феврале 2022 года (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Антон Дербилов вместе с супругой Екатериной основали студию Sirko Toys. Они создали тысячи уникальных моделей оловянных солдатиков.

Среди их наследия миниатюрные казаки из армии Богдана Хмельницкого, а также забавные воины - морские свинки в костюме испанского алебардщика и солдатики для игрушечных армий - от эпохи античности до ХХ века.

Также скульптор создавал бюсты величайших гетманов и полководцев Украины и других стран.

Антон был уважаемым скульптором (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

У погибшего героя осталась жена Екатерина и три дочери.

У художника осталась жена Екатерина и три дочери (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Ранее мы писали о том, что на фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов.

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Вооруженные силы Украинызагибель героя