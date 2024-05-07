Погиб известный "госпитальер". Он всегда был опорой для побратимов

Сообщение о гибели

О трагическом событии сообщили 6 мая сами "Госпитальеры".

"Вчера во время работы на фронте погиб наш побратим - госпитальер Сергей Казнадий. Друг "Гера", ты был человеком с невероятной душой и добрым сердцем. Смелый духом, "Гера" всегда был опорой для своего экипажа. Он погиб, работая на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении батальона в Facebook.

Побратимы выразили глубокие соболезнования семье павшего бойца и подчеркнули, что это - "невероятная боль для всего батальона".

"Дата, место и время прощания с госпитальером "Герой" будут сообщены позже", - уточняется в публикации.

Публикация "Госпитальеров" (скриншот: facebook.com/hospitallers)

Помочь семье "Геры" можно по следующим реквизитам: