Погиб в неравном бою: известная певица трогательно почтила память Героя Украины, которому навсегда 24

Певица Надежда Шестак посетила памятное мероприятие в честь в честь в честь Героя Украины Сергея Божко, который погиб на фронте. Защитнику нашей страны было всего 24 года.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе.

Памятное мероприятие, которое инициировала председатель правления Международного движения "За сімейні цінності" Наталья Федорчук, состоялось в Журавце Черниговской области. Именно там родился и вырос Божко.

"Событие было организовано по искренней просьбе матери погибшего воина и стало актом глубокого уважения к молодому защитнику, который отдал свою жизнь за свободу Украины", - пояснили в пресс-службе.

Сергей Божко - боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Он погиб в бою вблизи села Луганское Донецкой области. Защитнику было всего 24 года. Один в неравном бою, он сдержал вражеское наступление, спасая жизни своих побратимов.

"Мы несем эту память сквозь сердце - как песню, которую он не успел допеть... И теперь мы ее допоем вместе", - сказала Федорчук, обращаясь к присутствующим.

Певица Шестак исполнила песню "Сину, сину, ангел мій" и поддержала мать погибшего героя.