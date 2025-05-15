Погиб Максим Нелипа - известный актер, телеведущий и военный

Украинский актер, шоумен и военнослужащий Максим Нелипа погиб на войне. Он пал 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение его жены Тамары в Facebook.
Как сообщила жена Максима, сейчас идет следствие относительно обстоятельств его гибели.
Она не уточнила подробностей, но трогательно попрощалась с мужем.
"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - написала женщина.
Смерть Нелипы стала шоком для многих украинцев.
В соцсетях коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования семье погибшего.
"Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Покойся, друг", - написала телеведущая Елена Филонова.
"Боже, Боже... Светлая вечная память актеру. Генофонд Украины..." - добавила кинопродюсер Наталья Хазан.
"Макса больше нет...", - прокомментировал в Facebook заместитель гендиректора киевского "Динамо" Максим Радуцкий.
"Максим Нелипа вечная и светлая память... Клятва война продолжается... Искренние соболезнования родным, близким, друзьям, собратьям и сестрам. Честь", - прокомментировал военнослужащий и блогер Анатолий Штефан.
Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве.
Был звездой КВН, а всенародную популярность и любовь получил как ведущий телелотереи "Кто там?" на 1+1 и популярных шоу "Проиграй миллион" на ICTV и "Подъем" на Новом канале.
В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.
В 2017 году присоединился к команде "Дизель-шоу" и участвовал в различных юмористических проектах "Дизель Студио".
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся к службе.
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