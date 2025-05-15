Погиб Максим Нелипа - известный актер, телеведущий и военный

Украинский актер, шоумен и военнослужащий Максим Нелипа погиб на войне. Он пал 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение его жены Тамары в Facebook.

Что известно о гибели Нелипы

Как сообщила жена Максима, сейчас идет следствие относительно обстоятельств его гибели.

Она не уточнила подробностей, но трогательно попрощалась с мужем.

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было произойти. Пока еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - написала женщина.

Сообщение Тамары Нелипы (скриншот: facebook.com/Дмитрий Оськин)

Реакция украинцев на смерть актера

Смерть Нелипы стала шоком для многих украинцев.

В соцсетях коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования семье погибшего.

"Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Покойся, друг", - написала телеведущая Елена Филонова.

Елена Филонова о смерти Нелипы (скриншот)

"Боже, Боже... Светлая вечная память актеру. Генофонд Украины..." - добавила кинопродюсер Наталья Хазан.

"Макса больше нет...", - прокомментировал в Facebook заместитель гендиректора киевского "Динамо" Максим Радуцкий.

Хазан и Радуцкий о смерти Нелипы (скриншот)

"Максим Нелипа вечная и светлая память... Клятва война продолжается... Искренние соболезнования родным, близким, друзьям, собратьям и сестрам. Честь", - прокомментировал военнослужащий и блогер Анатолий Штефан.

Анатолий Штефан о гибели Нелипы (скриншот)

Кто такой Максим Нелипа

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве.

Был звездой КВН, а всенародную популярность и любовь получил как ведущий телелотереи "Кто там?" на 1+1 и популярных шоу "Проиграй миллион" на ICTV и "Подъем" на Новом канале.

В 2007-м участвовал в проекте "Танцы со звездами" в паре с Аленой Шоптенко.

В 2017 году присоединился к команде "Дизель-шоу" и участвовал в различных юмористических проектах "Дизель Студио".

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре и после реабилитации снова вернулся к службе.