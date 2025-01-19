Гибель туристки на курорте Драгобрат. Что известно о девушке и какую важную деталь заметили свидетели трагедии

Имя девушки, которая погибла на курорте Драгобрат

Так, уже известно, что погибшей, которую звали Екатерина Игнатьева, было 28 лет. Она из Ковеля. Девушка работала врачом-дерматологом и косметологом.

Девушка, которая погибла на Драгобрате (скриншот)

В своих соцсетях Екатерина публиковала фото и видео с курорта. А накануне путешествия она выложила шуточное видео, в котором показала, что решила ехать в путешествие спонтанно, заранее она ничего не планировала.

Екатерина Игнатьева (скриншот)

В день гибели девушка впервые стала на лыжи. Она делилась впечатлениями и отмечала, что этот опыт ее поразил, а потому Екатерина мечтала, что катание станет ее регулярным видом активного отдыха.

Под последним постом девушки уже появилось немало комментариев. Друзья и знакомые пишут, что им трудно осознать внезапную гибель Екатерины.

На курорте Драгобрат погибла туристка (фото: facebook.com / Дерматолог-Косметолог Ігнатьєва Катерина)

Что говорят свидетели

Очевидцы трагедии уже поделились наблюдениями и рассказали, как погибла туристка. Утверждается, что Екатерина якобы неправильно пользовалась подъемником. Однако почему ей не помогли или не сказали, что она делает что-то не то - свидетель не сообщил.

"Я стоял в очереди на подъемник и видел, как она поднималась. Ей подали "швабру", но она уперлась в нее руками, а не зацепила за ноги, после чего присела на корточки и поехала так вверх. Потом я только сел на бугель, я увидел, что она летит с горы. Мы как-то смогли ее обойти. И дальше она прилетела в забор или опору на месте посадки. Я это все видел. Потому что был где-то в метрах 20 от места посадки", - утверждает турист.

Также очевидцы трагедии рассказали, что девушка могла упасть и получить смертельную травму из-за металлических штырей на заборе.

Свидетель показал, где погибла туристка (скриншот)

"Это подъемник бугельный. Она на нем поднималась на лыжах, ехала, ее занесло. И она ударилась... Скорее всего или в этот торчак железный, или в этот. И все, она моментально умерла. Но лежала 3-4 часа... Просто что делает здесь этот железный забор?" - рассказал еще один свидетель инцидента.

Сообщалось, что на месте трагедии работала полиция. Впрочем, детали пока что не раскрываются.