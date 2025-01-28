Гибель Анны Жук. Суд вынес вердикт мужу блогерши

Что известно

Накануне Владимиру сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет заключения и лишение права управления авто до трех лет.

Тогда сообщалось, что следственные действия по этому делу продолжаются.

Смертельная авария произошла на трассе Харьков-Киев. Позже стало известно, что муж Анны пошел на обгон по правой полосе, где была припаркована машина. Жук погибла на месте, а ребенок, который также находился с родителями в авто, получил травмы.

"Мужчине, который находился за рулем легковушки, сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - комментировали ситуацию представители полиции.

Анна Жук и ее муж Владимир (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Другие детали трагедии

Жук вместе с мужем и ребенком ехали из Харькова в Киев, и ДТП случилось около 8:40 вблизи села Засулье, что в Полтавской области. В результате столкновения блогерша погибла на месте, а муж, ее сын и водитель фуры оказались в больнице.

Позже также выяснилось, что семья ехала в столицу на день рождения дочери блогерши Стаси Макеевой. Инфлюенсерша, как известно, тесно поддерживала связь с Анной, и после трагедии празднование было отменено. У звезды соцсетей осталось трое детей, самой младшей вскоре исполнится всего два года.

Анна Жук с мужем (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Что касается самого Билевцова, то после смерти жены он вышел на связь в соцсетях и признался, что до сих пор находится в шоковом состоянии.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", - написал в публикации в Instagram Владимир.

В то время друг Жук, харьковский блогер Денис Поветкин, также выходил на связь после страшного известия. Он говорил в видео, что Аня была для него близким человеком и тем, который мог поддержать, когда это было необходимо. Тогда Денис также комментировал состояние Владимира и ребенка, которые находились в больнице, и заявлял, что будет им во всем помогать и поддерживать.

Кроме того, Поветкин высказывался и о дне рождения, которое было отменено.

"Был запланирован классный день рождения... Я хотел дорогой подарок. Я вам это все говорю для того, чтобы не распространялись различные слухи о том, что Вова умер в больнице, ребенок также умер в больнице. Я говорю: "Идите на*уй". Детей буду поддерживать. Завтра выезжаю в Харьков, буду поддерживать и помогать. Я человек, который не отворачивается от людей в момент беды", - делился Денис.

Анна имела успех в соцсетях, ведь за ее страницей следило почти 400 тысяч пользователей. Она принимала участие в различных инициативах, а также активно занималась волонтерством. За четкую гражданскую позицию Жук получала награду "За содействие армии". Блогерше было 39 лет.

Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)