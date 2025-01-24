Гибель Анны Жук. В полиции рассказали детали жуткого ДТП

Трагическое ДТП произошло в Полтавской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской территориальной громады. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего", - сказано в подписи к видео.

Как известно, за рулем находился муж Анны Жук. Он пошел на обгон и "влетел" в фуру, которая была припаркована на дороге. Сын блогерши получил травмы, а она сама погибла на месте.

"По предварительной информации следствия, автомобиль Lexus, под управлением водителя 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, находившимся в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги", - отметили в правоохранительных органах.

"В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиль Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирован в Лубенскую больницу ", - сказано в сообщении.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была популярным блогером из Харькова. В соцсетях у нее было более 370 тысяч подписчиков.

Ей было 39 лет, она воспитывала троих сыновей.

В Instagram она показывала свою жизнь, участвовала в различных проектах, а частности, по поддержке женщин. Проводила также мастер-классы и тренинги, а также ее часто можно было встретить на различных подкастах и интервью.

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)