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Гибель Анны Жук. В полиции рассказали детали жуткого ДТП

Пятница 24 января 2025 14:05
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Гибель Анны Жук. В полиции рассказали детали жуткого ДТП Аня Жук погибла в ДТП (фото: instagram.com/anet080808_fan)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня, 24 января, известная украинская блогерша Анна Жук (Аннет) трагически погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев, также пострадал один из ее сыновей. В сети уже появилось видео с места происшествия и первые детали.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube отдела коммуникации полиции "Поліція Полтавщини".

Трагическое ДТП произошло в Полтавской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Засулье Лубенской территориальной громады. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего", - сказано в подписи к видео.

Как известно, за рулем находился муж Анны Жук. Он пошел на обгон и "влетел" в фуру, которая была припаркована на дороге. Сын блогерши получил травмы, а она сама погибла на месте.

"По предварительной информации следствия, автомобиль Lexus, под управлением водителя 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, находившимся в неподвижном состоянии за пределами проезжей части дороги", - отметили в правоохранительных органах.

"В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника Lexus от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиль Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализирован в Лубенскую больницу ", - сказано в сообщении.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была популярным блогером из Харькова. В соцсетях у нее было более 370 тысяч подписчиков.

Ей было 39 лет, она воспитывала троих сыновей.

В Instagram она показывала свою жизнь, участвовала в различных проектах, а частности, по поддержке женщин. Проводила также мастер-классы и тренинги, а также ее часто можно было встретить на различных подкастах и интервью.

Гибель Анны Жук. В полиции рассказали детали жуткого ДТПГибель Анны Жук. В полиции рассказали детали жуткого ДТП

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Ранее стало известно, что на фронте в Украине погибла известная девушка-доброволец из Беларуси.

Также умерла звезда "101 далматинца" и "Денниса Мучителя".

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