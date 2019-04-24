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Загадкове самогубство іноземця на дитячому майданчику у Львові: нові деталі

STYLERПодії    24.04.2019 - 13:23
Загадкове самогубство іноземця на дитячому майданчику у Львові: нові деталі
У Львові ісландець здійснив загадкове самогубство (колаж РБК-Україна)

Чоловік з Ісландії приїхав в Україну, щоб тут покінчити з собою

У Львові на дитячому майданчику у дворі будинку №7 на вулиці Русових повісився 39-річний громадянин Ісландії. Біля чоловіка була порожня пляшка з-під віскі і передсмертна записка англійською мовою.

Як пишуть львів'яни в соціальних мережах, тіло чоловіка побачив вранці у вівторок пасажир трамвая, він і викликав поліцію.

"Неприємно було на нього дивитися... Я відразу зрозуміла, що він не з нашого будинку, тому що у нас таких немає. У нього джинси були заправлені в шкарпетки. Він був у капцях, і мій чоловік припустив, що він - бомж", - розповіла в коментарі ТСН місцева мешканка.

Що робив ісландець в Україні - за тисячі кілометрів від рідної країни - не відомо. Ходять чутки, що чоловік скоїв суїцид через нерозділене кохання до українки.

"Цілу ніч молодь там галділа у дворі. Видно, вони пили, пили..." - розповіла інша жінка.

Співробітники поліції з'ясовують причину смерті, призначені експертизи. Правоохоронці вже звернулися в консульство Ісландії.

"У Львів чоловік приїхав тільки в понеділок. А вже на наступний день вирішив покінчити з собою. Він повісився на власному ремені", - розповіли в поліції додали, що гроші і ноутбук померлого були не тронуті.

У Львові покінчив з собою житель Исладнии

Нагадаємо, днями в Дніпрі дорослий чоловік вліз у конфлікт дітей і побив ногами підлітка.

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