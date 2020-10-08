Загадкова смерть військових під Житомиром: розкрита версія моторошної НП

Під Житомиром загинули троє військових ЗСУ за нез'ясованих обставин - їх тіла були виявлені в орендованій квартирі без видимих слідів травм чи ушкоджень.

Правоохоронці заявляють, що точна причина смерті молодих контрактників буде відома після розтину, проте поділилися версією, що могло призвести до трагедії.

За словами начальниці відділу комунікацій ГУНП Житомирській області Алли Ващенко, загиблими є 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець Чернівців. Військовослужбовці Сил логістики ЗСУ проживали разом в орендованій квартирі в селі Новоівницьке, йдеться в повідомленні прес-служби місцевої поліції.

Про подію стало відомо вранці, коли контрактники не з'явилися у військову частину. Пізніше з'ясувалося, що молоді люди померли. Тіла загиблих виявили їх сусіди.

Ващенко розповіла, що в орендованій квартирі міг статися витік газу через несправність встановленого там обладнання. Так, однією з версій поліцейські називають отруєння чадним газом.

Інші можливі причини загибелі військових зараз також опрацьовуються. На місці події працювали слідчі, була призначена судово-медична експертиза.

Відео: Під Житомиром загинули троє військових в орендованій квартирі

Раніше повідомлялося, що під Києвом гвардієць загинув через "дідівщину" - молодий солдат помер після того, як його вдарив товариш по службі.