Смерть стрілка в ресторані Харкова: у поліції уточнили подробиці про померлого

У Харкові 1 листопада близько 5:50 в ресторані Biani було виявлено тіло померлого чоловіка. За попередньою інформацією, убитий – ексохоронець нардепа Руслан Смирнов. Раніше журналіст Андрій Цаплієнко писав, що в протоколі поліції причиною смерті було зазначено, що відвідувачі забили стрілка пляшками. Наразі ж правоохоронці опублікували офіційний коментар на сайті ГУ НПУ в Харківській області.

"На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим знаходилася зброя. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків'янин", – йдеться в заяві правоохоронців.

На поточний момент співробітники Київського відділу поліції встановлюють подробиці події, оглядають місце вбивства та опитують свідків.

"Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України", – додали у відділі комунікації поліції Харківської області.

У Харкові в ресторані вбили чоловіка 1 листопада (фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше, за даними журналіста Андрія Цаплієнка, стало відомо, що інцидент стався в закладі Biani 1 листопада о 5:49 за адресою Ярослава Мудрого, 21 у Харкові. В заклад зайшов чоловік і почав стріляти. Відвідувачі ресторану, як зазначив Цаплієнко, посилаючись на протокол поліції, забили стрілка пляшками.

Журналіст додав, що за попередньою інформацією, вбитий стрілець Руслан Смирнов - охоронець одного з народних депутатів. Зазначимо, що повідомлення про стрілянину, де було вказано ім'я загиблого, Цаплієнко видалив через кілька хвилин після публікації.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві чоловік облив хімікатами свою сім'ю. Зараз зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що у Києві напали на ветерана війни на Донбасі. Чоловік перебуває у важкому стані.