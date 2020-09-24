Загадкова смерть школярки у Кривому Розі: "копи" розслідують доведення до суїциду

У Кривому Розі дівчинка випала з вікна (колаж РБК-Україна)

У школі розповіли, що учениця була відмінницею, товариською та веселою

У Кривому Розі 13-річна дівчинка випала з вікна на 12 поверсі та померла на місці від отриманих травм. Поліція розслідує дві попередні версії трагедії, яка сталася в одному з багатоквартирних будинків по вулиці М.Світальського: це нещасний випадок і самогубство.

Пізніше стало відомо, що у 7-класниці виникли проблеми в школі через успішність, і за словами знайомих дівчинки, це призводило до конфліктів вдома. Про це йдеться в сюжеті Факти ICTV "Надзвичайні новини".

Моторошно подія сталася ще в понеділок, 21 вересня, близько 18:00. Зазначається, що того дня Катя була на заняттях, добре спілкувалася з однокласниками та вчителями.

Повідомляється, що дівчинка росла в благополучній родині, у неї був молодший брат (знаходився у квартирі в момент трагедії). Вчителі КНВК №35 відгукуються про школярку як про відмінницю, веселу і товариську ученицю.

"У всьому була прикладом для інших в класі. Нам дуже шкода, що стався такий трагічний випадок. Я навіть не можу підібрати слів, для того, щоб якимось чином заспокоїти вчителів... і саму себе", - розповіла директорка школи-ліцею Раїса Лисенко.

Водночас сусідка Каті розповіла, що вона скаржилася на те, що батьки змушують її багато вчитися. За шість днів до події школярка написала у своєму Instagram "зараз або ніколи".

Поряд з місцем падіння дівчинки було знайдено зошит з української мови з кількома поганими оцінками.

Як зазначають психологи, підлітки можуть дуже болісно сприймати подібні речі. Тому фахівці радять батькам стежити за настроєм своїх дітей і звертати увагу на їх дії в подібних ситуаціях.

Тепер правоохоронці, які встановлюють причини смерті школярки, розглядають також версію про доведення дівчинки до суїциду.

Як повідомлялося, зовсім недавно у Запоріжжі вийшла з вікна 12-річна школярка - дівчинка намагалася покінчити життя самогубством на ґрунті розлучення зі своїм хлопцем. Після стрибка з третього поверху постраждала була госпіталізована і потрапила в реанімацію.

Нагадаємо, раніше у Житомирі наклав на себе руки юний курсант, який страждав через нерозділене кохання.