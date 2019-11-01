Загадкова смерть школяра під Черніговом: під відділом поліції запалали шини (відео)

У Прилуках під Черніговом під відділом поліції зібрався багаточисельний мітинг - понад дві сотні людей - з вимогою розслідувати загадкову загибель 14-річного школяра Дениса Чаленка, тіло якого було виявлено на залізничних коліях. Місцеві жителі палили шини і кричали "Ганьба!" Про це передає "UA: Чернігів".

Також в мережі опубліковано відповідне відео.

Правоохоронці стверджують, що хлопця збив потяг. Однак родина Чаленків та активісти впевнені - хлопця вбили, а потім перенесли на рейки, щоб приховати сліди злочину.

Загадкову смерть школяра Дениса Чаленка в Прилуках поліція назвала нещасним випадком (Фото: скріншот)

У місті шириться чутка, що Дениса побили четверо 16-річних хлопців, а потім зарізали. Двоє з них - місцеві, а інші - сини суддів з Києва.

Після події батьки школяра отримували телефонні голосові повідомлення про те, що їх син вступився за дівчину, і за це з ним розправилися.

Недалеко від місця, де було виявлено тіло Чаленка, знайшли також безліч плям крові та відбиток від взуття і сліди привели до покинутої колії. За словами батька хлопця, поліцейських цілу годину довелося вмовляти прийти туди для перевірки.

Загибель школяра Дениса Чаленка у Прилуках - під відділом поліції провели акцію протесту (Фото: скріншот)

Правоохоронці не вірять, що школяра вбили, і списують усе на поїзд, який його збив. У той же час машиніст складу стверджує, що хлопець вже був мертвий, і на його тілі були численні гематоми. Більше того, з ним зв'язувалися поліцейські та "рекомендували" змінити свідчення. Медики також сумніваються у версію про потяг.

Батьки Дениса розповіли "копам", що син отримував повідомлення з погрозами і показали телефон із листуванням і фото хлопця, від якого вони йшли.

Загадкова загибель школяра Дениса Чаленка у Прилуках - місцеві вважають, що поліція хоче "зам'яти" справу (Відео: YouTube / UA: ЧЕРНІГІВ)

Начальник Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик заявив, що з цим підлітком поліція провела бесіду і відпустила, бо він не має ніякого відношення до загибелі Дениса.

Також Яцик запевнив, що якщо за тиждень не буде результатів розслідування, то він піде у відставку.

Вбивство школяра Дениса Чаленка в Прилуках (Відео: YouTube / ТСН)