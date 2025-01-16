Загадочная смерть экс-мужа Седоковой. Всплыли неизвестные факты о браке певицы-предательницы

В декабре прошлого года стало известно о загадочном самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, и теперь в сети сообщили новую информацию о его отношениях с певицей Анной Седоковой.
Об этом пишут российские СМИ, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.
Оказывается, что даже после развода артистка присылала своему бывшему деньги. Как рассказали родственники Яниса, звезда помогала ему финансово, поскольку спортсмен испытывал серьезные материальные трудности. Только за ноябрь и декабрь прошлого года Седокова перевела экс-партнеру около 7 тысяч долларов. Другие подробности относительно этого остаются неизвестными.
Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря. Инцидент произошел в Москве, и рядом с ним нашли телефон, где была просьба позвонить Анне, с которой он накануне своей смерти развелся.
С Янисом Седокова была вместе около четырех лет. Об их отношениях общественности стало известно в 2019 году, а в следующем году они пошли под венец.
Бывшие влюбленные долгое время жили в Америке, ведь в прошлом Янис играл за команду "Осеола Меджик". Однако их отношения были непростыми, поскольку уроженка Киева часто заявляла о ссорах с мужем.
Летом 2023 года украинка вернулась в Россию, а в октябре прошлого года подала документы на развод, и в начале декабря суд их удовлетворил.
Тимма за свою жизнь имел немало проблем, которые касались не только работы, но и личной жизни. Вернувшись из США, ему не удалось построить успешную карьеру, и на фоне этого спортсмену было трудно выплачивать алименты бывшей жене в Латвии. В этих отношениях у звезды баскетбола родился маленький сын Кристиан, поэтому бывшему мужу Седоковой даже пришлось продать недвижимость на родине.
Что касается самой Анны, то она не скрывает, что тяжело переживает смерть бывшего. В своих соцсетях певица заявляла о том, что "всегда будет любить Тиму и что он был героем". После известия о его смерти исполнительница попала в больницу и показала себя под капельницами.
В то время друг баскетболиста заявил, что Седокова имеет прямое отношение к смерти Тиммы и даже предположил, что не обошлось без заказного убийства. По мнению Марка Пугачева, украинка могла нанять людей для того, чтобы лишить своего экса жизни из-за недвижимости. Он отмечал, что комитет Латвии уже начал уголовное дело по факту насильственной смерти, и там он выступает одним из главных свидетелей.
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