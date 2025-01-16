Загадочная смерть экс-мужа Седоковой. Всплыли неизвестные факты о браке певицы-предательницы

Что известно о браке Яниса Тиммы с Анной Седоковой

Оказывается, что даже после развода артистка присылала своему бывшему деньги. Как рассказали родственники Яниса, звезда помогала ему финансово, поскольку спортсмен испытывал серьезные материальные трудности. Только за ноябрь и декабрь прошлого года Седокова перевела экс-партнеру около 7 тысяч долларов. Другие подробности относительно этого остаются неизвестными.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

Тимма совершил самоубийство в ночь на 17 декабря. Инцидент произошел в Москве, и рядом с ним нашли телефон, где была просьба позвонить Анне, с которой он накануне своей смерти развелся.

С Янисом Седокова была вместе около четырех лет. Об их отношениях общественности стало известно в 2019 году, а в следующем году они пошли под венец.

Бывшие влюбленные долгое время жили в Америке, ведь в прошлом Янис играл за команду "Осеола Меджик". Однако их отношения были непростыми, поскольку уроженка Киева часто заявляла о ссорах с мужем.

Летом 2023 года украинка вернулась в Россию, а в октябре прошлого года подала документы на развод, и в начале декабря суд их удовлетворил.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

Тимма за свою жизнь имел немало проблем, которые касались не только работы, но и личной жизни. Вернувшись из США, ему не удалось построить успешную карьеру, и на фоне этого спортсмену было трудно выплачивать алименты бывшей жене в Латвии. В этих отношениях у звезды баскетбола родился маленький сын Кристиан, поэтому бывшему мужу Седоковой даже пришлось продать недвижимость на родине.

Что касается самой Анны, то она не скрывает, что тяжело переживает смерть бывшего. В своих соцсетях певица заявляла о том, что "всегда будет любить Тиму и что он был героем". После известия о его смерти исполнительница попала в больницу и показала себя под капельницами.

В то время друг баскетболиста заявил, что Седокова имеет прямое отношение к смерти Тиммы и даже предположил, что не обошлось без заказного убийства. По мнению Марка Пугачева, украинка могла нанять людей для того, чтобы лишить своего экса жизни из-за недвижимости. Он отмечал, что комитет Латвии уже начал уголовное дело по факту насильственной смерти, и там он выступает одним из главных свидетелей.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)