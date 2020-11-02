Задихалися хворі, які вмирали: жінка з COVID-19 розповіла про жахи лікарні в Дніпрі

Жахи лікарні в Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

Жителька Дніпра розповіла про умови перебування в "коронавірусній" лікарні

У Дніпрі місцева мешканка Ірина Хоменко, яка захворіла на коронавірусну інфекцію, розповіла шокуючі подробиці свого перебування в 9-ій лікарні. У медзаклад її доставили після того, як у неї 12 днів трималася температура 39 і нічого не допомагало.

Спочатку, після хвороби вона дзвонила своєму лікарю, який в телефонному режимі виписав їй ліки, але вони не зробили ніякого позитивного впливу. Про це Ірина Хоменко написала на своїй сторінці в Facebook.

Коли її привезли в лікарню, то черговий лікар заявила, що місць немає і без діагнозу її не покладуть. Ірині дали направлення на рентген в поліклініку і виставили на вулицю.

Лікарня в Дніпрі (фото: facebook.com/Ірина Хоменко)

"Йшов дощ, мені було дуже погано, не знаючи де перебуваю я просто сіла на парапет. Там і знайшла мене сестра, яка вже лежала в лікарні з двостороннім запаленням. Вона дотягла мене до свого ліжка, поклала і пішла лаятися в приймальний спокій. Завдяки сестрі мене оформили в стаціонар в терапію", - написала жінка.

Лікарня в Дніпрі (фото: facebook.com/Ірина Хоменко)

Стаціонар був переповнений, тому людей клали в коридорі. Ірину ж поклали на диванчик в їдальні. У перший день їй зробили КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Легені жінки були вражені на 40%.

Їй потрібен був постійний кисень, але у відділенні було багато хворих, які також потребували апарат з киснем. При цьому апаратів на всіх катастрофічно не вистачало і люди дихали киснем по черзі навіть перебуваючи в реанімації.

Хворих ставало все більше, і незабаром в їдальні поставили вже 12 ліжок.

Posted by Irina Homenko on Sunday, November 1, 2020

"Все що відбувалося в відділенні надовго залишиться в моїй пам'яті. Як задихалися і хрипіли хворі, які вмирали, а їх не могли забрати в реанімацію, бо вона розрахована на 5 місць, а там вже знаходилося 10 осіб. Як за тиждень у відділенні померло 7 осіб", - згадує Ірина.

Один чоловік помер, його накрили простирадлом і залишили в коридорі на кілька годин.

Posted by Irina Homenko on Sunday, November 1, 2020

Вона також розповіла і про хороші речі. Так, Ірина зазначила, що в лікарні було дуже хороше харчування. Пацієнтам давали, м'ясо, сир і рибу. Крім того, кожен день палати прибирали і дезінфікували лампами.

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