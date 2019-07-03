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Задушив і викинув у вигрібну яму: деталі нового злочину під Одесою

STYLERЖиття    03.07.2019 - 18:45
Задушив і викинув у вигрібну яму: деталі нового злочину під Одесою
Вбивство в Одеській області (Колаж РБК-Україна)

Батько з сином відправилися в гості до родича, але все закінчилося трагедією

В Одеській області 61-річний чоловік задушив власного сина, а потім викинув його тіло в вигрібну яму. Деталі жахливого злочину розповіли в прес-службі поліції Одеської області.

Трагедія сталася в селищі Сарата Одеської області. Місцевий житель разом з 31-річним сином вирушив в гості до свого родича – дядька загиблого. Між батьком та сином виник конфлікт, в ході якого літній чоловік вбив сина.

"Між чоловіками виникла сварка, а потім і бійка, під час якої батько задушив сина. Щоб уникнути покарання, чоловік витягнув з дому тіло мертвого сина і кинув у вигрібну яму", - розповів подробиці начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В'ячеслав Барба.

Задушив і викинув у вигрібну яму: деталі нового злочину під ОдесоюЧоловік задушив власного сина (Фото: Національна поліція)

Дядько під час конфлікту перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і стверджує, що нічого не бачив і не чув.

Підозрюваному у страшному злочині вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На даний момент триває слідство, і поліція збирає всю інформацію про правопорушення.

Задушив і викинув у вигрібну яму: деталі нового злочину під Одесою

Тіло вбитого сина чоловік викинув у вигрібну яму (Фото: Національна поліція)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі чоловік у пориві ревнощів зарізав ножем свою дружину, а потім спробував скоїти самогубство.

А також ми розповідали про те, що з'явилися нові подробиці про вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко в селі Іванівка Одеської області.

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