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Задовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщині

STYLERПерсони    13.08.2019 - 19:01
Задовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщині
Фото: Таїсія Повалій (instagram com tpovaliyofficial)

Таїсія Повалій розлютилася на нібито брехню про її відвідини Криму і концерти в Росії

Таїсія Повалій, яка обіцяла повернутися з РФ і дати концерт в Україні, обурилася тим, що їй не дозволять співати на батьківщині. Співачка написала гнівний пост на сторінці в Instagram, де почала захищати себе. За її словами, у Крим вона не їздила, а на гастролі вона не "тікає", а виїжджає. Також опальна виконавиця вважає, що вона не порушила жодного закону України.

"Задовбала суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан з Днем Росії не вітала! Подумайте, мене б не впустили в Україну, де я живу все п'ять років! На гастролі не "тікаю", а виїжджаю! Жоден закон я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, Народній артистці України, не можна співати на батьківщині Не хочеться витрачати дорогоцінний час на суди, а доведеться", - написала Повалій

Шанувальники співачки неоднозначно відреагували на її пост. Люди написали співачці, що якщо їй добре в Росії, то і не треба повертатися в Україну. А ось деякі вважають, що нічого такого немає в тому, що людина їздить виступати в Росію.

  • А навіщо вам Україна? Вам же нормально живеться в Росії. Ось і живіть там.
  • Як ви злякалися, як кричите "кримчан з днем Росії не вітала", тьфу, противно.
  • А чого в Криму не співаєте ?????? Чим Крим Вам не догодив?????
  • Крик душі!!! Я не розумію, чому, наприклад, в Німеччину виступати з концертами можна (хоча ця країна стільки горя принесла слов'янського народу під час ВВВ), а в Росію не можна!? Ну поїхав артист в Крим, і що при цьому зміниться?

Задовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщиніЗадовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщині

Задовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщині

Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)

Як ми раніше писали, в мережі почалося обурення, коли українці дізналися, що Таїсія Повалій збирається дати концерт у Києві.

Також ми писали про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.

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