Задовбало! Повалій обурилася, чому їй не можна співати на батьківщині

Таїсія Повалій розлютилася на нібито брехню про її відвідини Криму і концерти в Росії
Таїсія Повалій, яка обіцяла повернутися з РФ і дати концерт в Україні, обурилася тим, що їй не дозволять співати на батьківщині. Співачка написала гнівний пост на сторінці в Instagram, де почала захищати себе. За її словами, у Крим вона не їздила, а на гастролі вона не "тікає", а виїжджає. Також опальна виконавиця вважає, що вона не порушила жодного закону України.
"Задовбала суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан з Днем Росії не вітала! Подумайте, мене б не впустили в Україну, де я живу все п'ять років! На гастролі не "тікаю", а виїжджаю! Жоден закон я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, Народній артистці України, не можна співати на батьківщині Не хочеться витрачати дорогоцінний час на суди, а доведеться", - написала Повалій
Шанувальники співачки неоднозначно відреагували на її пост. Люди написали співачці, що якщо їй добре в Росії, то і не треба повертатися в Україну. А ось деякі вважають, що нічого такого немає в тому, що людина їздить виступати в Росію.
Скріншот коментарів (instagram.com/tpovaliyofficial)
Як ми раніше писали, в мережі почалося обурення, коли українці дізналися, що Таїсія Повалій збирається дати концерт у Києві.
Також ми писали про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.