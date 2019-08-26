Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Лобода заспівала пісню Пугачової на "Новій хвилі"
Світлана Лобода виступила на російському фестивалі "Нова хвиля", який пройшов у Сочі. Скандальна співачка, яка живе і виступає в Росії, виконала кілька пісень, серед яких була і пісня Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".
Свій виступ співачка виклала у Instagram.
Лобода зганьбилася з піснею Пугачової на концерті в РФ (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Багато користувачів мережі не оцінили це виконання і розкритикували Лободу.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що українські зірки на День Незалежності України 24 серпня вважали за краще виступати з концертами в Росії. Так, Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Ані Лорак поїхали підкорювати російського глядача на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі.
Раніше повідомлялося про те, що зовнішній вигляд Лободи викликав серйозні підозри у її шанувальників.