Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Світлана Лобода виступила на російському фестивалі "Нова хвиля", який пройшов у Сочі. Скандальна співачка, яка живе і виступає в Росії, виконала кілька пісень, серед яких була і пісня Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Свій виступ співачка виклала у Instagram.

Лобода зганьбилася з піснею Пугачової на концерті в РФ (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Багато користувачів мережі не оцінили це виконання і розкритикували Лободу.

Мені подобається, але у Алли Борисівни краще;

З А. Б. звичайно не зрівняється, але Світлана хороша! І пісню перепела відмінно, тільки не про неї вона.

Звичайно не погано, але Борисівна краще набагато, заспівала як ліричну пісню, у Алли з позитивом, гумор ну це не її, тільки Пугачова. Ну вибач, якщо кому не подобатися!

Пугачова цю пісню співала краще;

На жаль, не сподобалася аранжування ...

Копіює Полякову;

Жахливо, чи не мелодійна пісня!

Оригінал краще;

Ну і навіщо під Пугачову косити?

Богохульство, зарозумілість, розпуста і плагіат. Подобаються пісні Світлани Лободи, але це ...

Ні, не переспівати оригинал !!!

Світлана, у мене тільки одне питання виникло, все ж якій країні присвячені рядки, рідній Україні або Россіюшці?

Все ж ні! Це не Алла Борисівна, ні!

Щось не зайшло;

До Пугачової ніхто не дотягне ... вона ціла епоха ... а цього повнісінько всюди ...

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що українські зірки на День Незалежності України 24 серпня вважали за краще виступати з концертами в Росії. Так, Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Ані Лорак поїхали підкорювати російського глядача на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі.

Раніше повідомлялося про те, що зовнішній вигляд Лободи викликав серйозні підозри у її шанувальників.