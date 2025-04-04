Забудьте о запорах. Назван фрукт, который быстро улучшает работу кишечника

Чем полезен киви

Содержит много клетчатки

Исследования показали, что употребление двух киви ежедневно было сопоставимо с приемом псиллиума - популярной пищевой добавки с клетчаткой. Именно она помогает избежать запоров.

Киви является прекрасным источником клетчатки, содержащей 5 граммов в одной чашке. Клетчатка помогает кишечнику регулярно опорожняться.

Кроме общего содержания клетчатки, киви является источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Оба типа важны для пищеварения. Нерастворимая увеличивает регулярное хождение в туалет, тогда как растворимая помогает смягчить кал.

Пищеварительные ферменты

Пищеварительные ферменты содержатся в различных продуктах питания, включая киви. Они помогают расщеплять то, что вы едите, и поддерживать процесс пищеварения в нормальном темпе.

Киви содержит особый тип фермента под названием актинидин, который помогает расщеплять белок. Он также обладает легким слабительным эффектом, ускоряя движение пищи через желудочно-кишечный тракт.

Увлажнение

Увлажнение имеет важное значение для борьбы с запорами, особенно при увеличении общего потребления клетчатки. При потреблении большого количества клетчатки важно увеличить содержание воды, чтобы облегчить опорожнение.

Питьевая вода - это важный способ увлажнения, но некоторые продукты тоже могут быть источником воды.

Другие способы, которые помогут избежать запора

Двигайтесь больше в течение дня

Физическая активность полезна не только для сердца, костей и мышц, но и для пищеварительного тракта. Если у вас запор, важно не сидеть, а вставать и двигаться, чтобы улучшить моторику кишечника.

Движение необязательно должно быть интенсивным, потому что даже прогулка после еды может быть очень полезной. Исследования показывают, что всего от 30 до 150 минут в неделю активности умеренной интенсивности могут помочь предотвратить запоры.

Будьте осторожны с добавками

Добавки для лечения запора могут не принести пользы, особенно долгосрочно. Особенно важно отметить, что слабительные средства могут иметь побочные эффекты и их нельзя использовать часто.

Избегай чрезмерного потребления рафинированных продуктов

Белая мука, фастфуд, сладкое, жареное могут замедлять пищеварение. Поэтому лучше всего добавить в рацион пребиотики. В частности, йогурты и кефир, которые будут способствовать регулярному опорожнению.