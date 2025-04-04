Забудьте о запорах. Назван фрукт, который быстро улучшает работу кишечника
Киви не только вкусный фрукт, но и выполняет важную миссию для здоровья - он мягко стимулирует пищеварение. Его регулярное употребление способствует нормализации работы кишечника без лекарства и дискомфорта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Чем полезен киви
Содержит много клетчатки
Исследования показали, что употребление двух киви ежедневно было сопоставимо с приемом псиллиума - популярной пищевой добавки с клетчаткой. Именно она помогает избежать запоров.
Киви является прекрасным источником клетчатки, содержащей 5 граммов в одной чашке. Клетчатка помогает кишечнику регулярно опорожняться.
Кроме общего содержания клетчатки, киви является источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Оба типа важны для пищеварения. Нерастворимая увеличивает регулярное хождение в туалет, тогда как растворимая помогает смягчить кал.
Пищеварительные ферменты
Пищеварительные ферменты содержатся в различных продуктах питания, включая киви. Они помогают расщеплять то, что вы едите, и поддерживать процесс пищеварения в нормальном темпе.
Киви содержит особый тип фермента под названием актинидин, который помогает расщеплять белок. Он также обладает легким слабительным эффектом, ускоряя движение пищи через желудочно-кишечный тракт.
Увлажнение
Увлажнение имеет важное значение для борьбы с запорами, особенно при увеличении общего потребления клетчатки. При потреблении большого количества клетчатки важно увеличить содержание воды, чтобы облегчить опорожнение.
Питьевая вода - это важный способ увлажнения, но некоторые продукты тоже могут быть источником воды.
Другие способы, которые помогут избежать запора
Двигайтесь больше в течение дня
Физическая активность полезна не только для сердца, костей и мышц, но и для пищеварительного тракта. Если у вас запор, важно не сидеть, а вставать и двигаться, чтобы улучшить моторику кишечника.
Движение необязательно должно быть интенсивным, потому что даже прогулка после еды может быть очень полезной. Исследования показывают, что всего от 30 до 150 минут в неделю активности умеренной интенсивности могут помочь предотвратить запоры.
Будьте осторожны с добавками
Добавки для лечения запора могут не принести пользы, особенно долгосрочно. Особенно важно отметить, что слабительные средства могут иметь побочные эффекты и их нельзя использовать часто.
Избегай чрезмерного потребления рафинированных продуктов
Белая мука, фастфуд, сладкое, жареное могут замедлять пищеварение. Поэтому лучше всего добавить в рацион пребиотики. В частности, йогурты и кефир, которые будут способствовать регулярному опорожнению.
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