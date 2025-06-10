Забудьте об этом! Продукты, которые "убивают" ваше больное горло
Врачи и диетологи назвали категории продуктов, которых следует избегать, когда болит горло, чтобы ускорить выздоровление и минимизировать дискомфорт.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой еды следует избегать при этой проблеме.
Почему важно следить за рационом при боли в горле?
Когда болит горло, слизистая оболочка ротоглотки воспалена, раздражена и чувствительна. Механическое, химическое или термическое воздействие может усилить эти ощущения. Правильный выбор продуктов позволяет:
Уменьшить раздражение
Избежать продуктов, которые могут "царапать" или химически воздействовать на воспаленную слизистую.
Снизить воспаление
Некоторые продукты могут усиливать воспалительные процессы в организме.
Облегчить глотание
Отдавать предпочтение мягкой и жидкой пище.
Обеспечить организм питательными веществами
Важно поддерживать иммунитет, несмотря на дискомфорт.
Продукты, которых следует избегать при боли в горле
Острые и пряные блюда
Это, пожалуй, самый очевидный враг воспаленного горла. Перец чили, имбирь, чеснок, горчица, хрен и другие острые специи содержат вещества, которые вызывают ощущение жара и могут чрезвычайно сильно раздражать слизистую оболочку горла, усиливая боль и воспаление.
Даже, казалось бы, полезные чеснок и имбирь, которые часто рекомендуют при простуде, в сыром виде и в больших количествах могут быть вредными для раздраженного горла. Лучше использовать их в небольших количествах в отварах или супах, где их острота смягчена.
Кислые продукты и напитки
Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты), томаты, уксус и продукты на его основе (кетчуп, некоторые соусы), а также газированные напитки и некоторые соки (особенно с высокой кислотностью) могут усиливать раздражение слизистой оболочки горла. Кислота действует как абразив, вызывая жжение и дискомфорт. Даже, казалось бы, полезный апельсиновый сок лучше разбавить водой или заменить на более нейтральные напитки.
Твердая, сухая и хрустящая пища
Все, что может "царапать" или механически повреждать воспаленное горло, следует исключить из рациона. К этой категории относятся:
- Сухари, чипсы, крекеры, попкорн.
- Сырые овощи и фрукты с твердой кожурой (яблоки, морковь, твердые груши). Их лучше запечь, отварить или превратить в пюре.
- Жесткое мясо или сухое печенье.
- Орехи, семечки, семечки.
Очень горячие или очень холодные блюда и напитки
Экстремальные температуры могут вызвать шок для раздраженной слизистой оболочки. Очень горячий чай или суп может обжечь горло, усиливая боль и воспаление. Слишком холодные напитки, мороженое или ледяные десерты могут вызвать спазм сосудов и временное онемение, что кажется облегчением, но затем может привести к усилению боли. Оптимальная температура пищи и напитков - теплая или комнатная.
Молочные продукты (для некоторых людей)
Хотя молочные продукты являются источником белка и кальция, у некоторых людей они могут увеличивать выработку слизи и мокроты, что усиливает ощущение заложенности в горле и может вызвать дополнительный дискомфорт. Этот эффект индивидуален, поэтому стоит наблюдать за реакцией своего организма. Если вы заметили, что молочные продукты ухудшают состояние, лучше временно от них отказаться.
Напитки с кофеином и алкоголь
Кофеин, содержащийся в кофе, крепком чае и некоторых газированных напитках, а также алкоголь, является диуретиками, то есть они способствуют выведению жидкости из организма. Это может привести к дегидратации, которая, в свою очередь, пересушивает слизистые оболочки, делая горло еще более раздраженным и болезненным. Важно поддерживать достаточный уровень гидратации во время болезни.
Слишком сладкие продукты
Избыток сахара может не только раздражать горло, но и подавлять иммунную систему, что крайне нежелательно во время болезни. Сладкие газированные напитки, конфеты, пирожные и другие десерты лучше отложить до полного выздоровления.
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В материале использованы следующие источники - ВОЗ, National Institutes of Health, Mayo Clinic.
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