Забудьте об этом! Продукты, которые "убивают" ваше больное горло

Врачи и диетологи назвали категории продуктов, которых следует избегать, когда болит горло, чтобы ускорить выздоровление и минимизировать дискомфорт.

Почему важно следить за рационом при боли в горле?

Когда болит горло, слизистая оболочка ротоглотки воспалена, раздражена и чувствительна. Механическое, химическое или термическое воздействие может усилить эти ощущения. Правильный выбор продуктов позволяет:

Уменьшить раздражение

Избежать продуктов, которые могут "царапать" или химически воздействовать на воспаленную слизистую.

Снизить воспаление

Некоторые продукты могут усиливать воспалительные процессы в организме.

Облегчить глотание

Отдавать предпочтение мягкой и жидкой пище.

Обеспечить организм питательными веществами

Важно поддерживать иммунитет, несмотря на дискомфорт.

Продукты, которых следует избегать при боли в горле

Острые и пряные блюда

Это, пожалуй, самый очевидный враг воспаленного горла. Перец чили, имбирь, чеснок, горчица, хрен и другие острые специи содержат вещества, которые вызывают ощущение жара и могут чрезвычайно сильно раздражать слизистую оболочку горла, усиливая боль и воспаление.

Даже, казалось бы, полезные чеснок и имбирь, которые часто рекомендуют при простуде, в сыром виде и в больших количествах могут быть вредными для раздраженного горла. Лучше использовать их в небольших количествах в отварах или супах, где их острота смягчена.

Кислые продукты и напитки

Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты), томаты, уксус и продукты на его основе (кетчуп, некоторые соусы), а также газированные напитки и некоторые соки (особенно с высокой кислотностью) могут усиливать раздражение слизистой оболочки горла. Кислота действует как абразив, вызывая жжение и дискомфорт. Даже, казалось бы, полезный апельсиновый сок лучше разбавить водой или заменить на более нейтральные напитки.

Твердая, сухая и хрустящая пища

Все, что может "царапать" или механически повреждать воспаленное горло, следует исключить из рациона. К этой категории относятся:

Сухари, чипсы, крекеры, попкорн.

Сырые овощи и фрукты с твердой кожурой (яблоки, морковь, твердые груши). Их лучше запечь, отварить или превратить в пюре.

(яблоки, морковь, твердые груши). Их лучше запечь, отварить или превратить в пюре. Жесткое мясо или сухое печенье.

Орехи, семечки, семечки.

Очень горячие или очень холодные блюда и напитки

Экстремальные температуры могут вызвать шок для раздраженной слизистой оболочки. Очень горячий чай или суп может обжечь горло, усиливая боль и воспаление. Слишком холодные напитки, мороженое или ледяные десерты могут вызвать спазм сосудов и временное онемение, что кажется облегчением, но затем может привести к усилению боли. Оптимальная температура пищи и напитков - теплая или комнатная.

Молочные продукты (для некоторых людей)

Хотя молочные продукты являются источником белка и кальция, у некоторых людей они могут увеличивать выработку слизи и мокроты, что усиливает ощущение заложенности в горле и может вызвать дополнительный дискомфорт. Этот эффект индивидуален, поэтому стоит наблюдать за реакцией своего организма. Если вы заметили, что молочные продукты ухудшают состояние, лучше временно от них отказаться.

Напитки с кофеином и алкоголь

Кофеин, содержащийся в кофе, крепком чае и некоторых газированных напитках, а также алкоголь, является диуретиками, то есть они способствуют выведению жидкости из организма. Это может привести к дегидратации, которая, в свою очередь, пересушивает слизистые оболочки, делая горло еще более раздраженным и болезненным. Важно поддерживать достаточный уровень гидратации во время болезни.

Слишком сладкие продукты

Избыток сахара может не только раздражать горло, но и подавлять иммунную систему, что крайне нежелательно во время болезни. Сладкие газированные напитки, конфеты, пирожные и другие десерты лучше отложить до полного выздоровления.